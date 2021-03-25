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25/03/2021 08:49

【大國博弈】王毅與沙特外長會談，讚賞涉疆港台問題上予中方支持

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國務委員兼外長王毅展開中東六國的訪問行程，昨日（２４日
）與沙特外交大臣費薩爾舉行會談。王毅讚賞沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大關
切問題上，始終給予中方理解支持。指責少數西方國家依據精心炮制的謊言就涉疆問題對中國進
行所謂制裁，這是對中國內政的粗暴干涉，其實質是借涉疆問題遏制、打壓中國。
　　王毅另指，中方願加強「一帶一路」倡議與沙「２０３０願景」深度對接，用好兩國高委會
機制，有序推進貿易、投資、重大項目等傳統合作，促進５Ｇ、人工智能、大數據等新興領域合
作，助力沙推進經濟多元化，實現可持續發展。希雙方共同做好中阿峰會籌備工作，為構建中阿
命運共同體制定路線圖和具體規劃。
　　據中國外交部引述費薩爾指，任何國家都有選擇本國發展道路的權利。沒有任何國家比其他
國家優越，也沒有任何國家有權對別國指手畫腳。沙方反對，對中國內政進行任何形式的干涉，
願同中方加強合作，共同維護國際秩序和穩定。

＊王毅會見海合會秘書長，冀早日完成自貿協定談判＊
　　
　　王毅同日與海合會秘書長納伊夫會面，表示希望中國與海合會早日完成中海自貿協定談判，
助力海合會成員國克服全球經濟下行壓力，盡早實現經濟復甦。中方願與海合會加強抗疫合作，
構建衛生健康共同體。此次中方提出實現中東和平穩定的五點倡議，相信將得到海合會支持。
（ａｃ）

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