《輪證高清－孫明哲》業績前後部署窩輪，宜選貼價證以控波幅風險

《輪證高清》本周是業績高峰期，有不少投資者於業績前後利用窩輪作部署，在挑選產品更
要特別小心產品的條款及相關數據，要避免深入價外的輪證，留意貼價產品。正如上星期文章提
到，可利用對沖值及引伸波幅敏感度，選擇對沖值較高而且引伸波幅敏感度較低的產品，這類產
品較不受引伸波幅變化的影響，較少出現不跟正股行的情況，而貼價證一般都是對沖值較高及引
伸波幅敏感度較低，較合適作業績前後部署。
市場股份業績前一般預期股價會較為波動，相關窩輪的引伸波幅亦會上升，一旦業績沒有驚
喜，股價在業績公布後變動不大，引伸波幅便會回落，就算業績勝預期而股價向好，早前已經上
升的引伸波幅亦未必一定能維持高水平。因股價上升所帶來的論證理論價格升幅也可能被波幅下
跌所抵消，甚至出現正股升，認購證跌的情況。因此在業績前後利用窩輪作部署，要特別留意對
沖值及引伸波幅敏感度的數據，挑選對沖值高即對正股價敏感度較高而且引伸波幅敏感度較低即
較不受波幅變化影響的產品，這類產品一般更能追蹤正股表現，減低波幅風險。
除此之外，利用論證作業績部署為短線操作，倘若業績後走勢不如預期，即是看錯市，投資
者就應該檢討早前的投資決定，作出止蝕可重新再作冷靜分析，為下一次部署作準備。止蝕同時
可以保存實力，避免損失更多的本金，保留翻身的機會。這操作在窩輪買賣更為重要，窩輪為短
線的槓桿工具，價格上落的速度比股票快，看錯市時壓力增加，及時重新檢討策略至為重要，加
上看錯市時產品會變得更加價外，如果股價遲遲不回到行使價附近，窩輪持有人就一直付出時間
值，因此持有時間亦是投資成本，及時止蝕可控制時間值損耗的成本。所以及早止蝕可避免全盤
損失的風險，以作保留實力，再戰下一回合。
以昨日公布業績的騰訊（００７００）為例，市場上成交活躍的認購證行使價大都於７００
元以上，屬較價外證的產品，投資者可留意較貼價的騰訊購２８７０２，行使價６８６﹒３８元
，５月底到期，實際槓桿超過１０倍，對沖值２９﹒５％，引伸波幅敏感度５﹒２％，比活躍證
更貼價、更高槓桿，較高對沖值及低波幅敏感度，是較合適的產品，適合作業績前後的短線部署
。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
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