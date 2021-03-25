【華為動向】連雲港徐圩新區與華為合作，打造５Ｇ智慧化工園區

《經濟通通訊社２５日專訊》連雲港徐圩新區管委會與華為技術有限公司簽署戰略合作框架
協議，雙方將共同打造５Ｇ智慧化工園區。
雙方表示，將充分發揮徐圩新區創新資源匯聚、產業基礎扎實的優勢，引進華為技術有限公
司在５Ｇ移動通信、人工智能、雲計算、大數據、工業互聯網、智能制造等領域的技術優勢和產
業鏈整合能力，建立起全面深入、長期務實的戰略合作夥伴關系，實現共同繁榮發展。（ｊｔ）
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