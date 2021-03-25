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25/03/2021 09:33

【大國博弈】新華社：新疆棉供不應求，拓展巴西印度等進口渠道

　　《經濟通通訊社２５日專訊》歐盟、英國及加拿大加入制裁新疆官員的行列之後，來自瑞典
的快時尚龍頭Ｈ＆Ｍ突然被翻舊帳，遭內地網民指出，其曾於去年發聲明，稱因「民間社會組織
和媒體的報告」，不再與新疆地區的服裝廠合作，拒絕採購來自新疆的棉花，並加入了承諾不使
用新疆棉的良好棉花發展協會（ＢＣＩ）。事實上，加入ＢＣＩ的企業遠遠不止Ｈ＆Ｍ，深受內
地人喜愛的Ｕｎｉｑｌｏ、Ｎｉｋｅ、宜家傢俬、無印良品、Ｇａｐ等品牌都是ＢＣＩ成員。
　　西方品牌聯合抵制新疆棉，中國官媒則為「自家製」棉花護航。據《新華社》引述中國儲備
糧管理集團指，作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國，中國２０２０╱２０２１年度棉
花產量約５９５萬噸，總需求量約７８０萬噸，年度缺口約１８５萬噸。其中，新疆棉產量
５２０萬噸，佔國內產量比重約８７％，佔國內消費比重約６７％。
　　文章強調，新疆長絨棉，世界頂級，做衣被，暖和、透氣、舒適，長年供不應求。為滿足國
內需求，中國每年需進口２００萬噸左右棉花，近年來積極拓展進口渠道，加強與巴西、印度等
重要棉花生產國合作，確保國內棉花供應鏈穩定。中國還建立了棉花儲備制度，確保棉農無虞。
至於採摘，隨棉花機械化採摘推廣，２０１９年新疆棉機收比例就已經達到４２％。
　　抵制新疆棉事件在網絡發酵後，中國民營運動服裝品牌安踏體育（０２０２０）火速在微博
發布消息稱，表示將「退群」ＢＣＩ，並會繼續採購新疆棉花。（ｗｌ）

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