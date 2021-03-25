【大國博弈】內地明星終止與耐克合作，ＢＣＩ總部將發聲明

《經濟通通訊社２５日專訊》體育用品巨頭ＮＩＫＥ（耐克）抵制新疆棉花的話題，在中國

社交媒體上繼續發酵。繼Ｈ＆Ｍ大中華區男女代言人單方面宣布解約後，北京樂華娛樂今日在其

官方微博宣布，王一博終止與耐克品牌的一切合作，王一博同日亦在其個人微博中轉發「我支持

新疆棉花」的圖片。北京幸韻文化傳播公司亦宣布，即日起公司藝人譚松韻終止與ＮＩＫＥ品牌

的一切合作。

王一博在２０２０年被評委內地娛樂圈最新四大頂流男明星之一，身兼歌手、演員、舞者、

主持人、賽車手等多重身份。譚松韻以童星出道，２０１１年以出演《後宮甄嬛傳》淳貴人一角

得到矚目，之後陸續出演了《最好的我們》、《以家人之名》等劇集。

ＮＩＫＥ是承諾不使用新疆棉的良好棉花發展協會（ＢＣＩ）成員，在其仍掛在官網上的聲

明可以看到，公司堅持國際勞工標準，對新疆強迫勞動有關的報導表示關注。耐克沒有從新疆採

購產品，公司與合同供應商確認他們沒有使用該地區的紡織品或短纖紗。



＊ＢＣＩ上海代表處曾指未發現新疆強迫勞動＊



良好棉花發展協會是一個成立於２００５年的非營利性組織，其目的在全球２１個國家和地

區推廣更好的棉花種植標準及行動。不過，一個名叫ＢＣＩ良好棉花，認證為「瑞士良好棉花發

展協會上海代表處」的微信公眾號，曾於今年３月１日發布名為「關於新疆問題的重要申明」的

文章，與去年１０月發布的英文聲明完全相反的是，這份中文申明指出，ＢＣＩ中國項目團隊嚴

格遵照ＢＣＩ的審核原則，從２０１２年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第

三方驗證，「從未發現一例有關強迫勞動的事件」。

對此，ＢＣＩ組織上海代表處獨家回應《國際金融報》時稱，３月初其在微信公眾號上發布

關於新疆問題的重要申明僅代表上海代表處的觀點，「ＢＣＩ總部也會有聲明，目前正在處理當

中」。（ｗｌ）

