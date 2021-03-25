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即市新聞

25/03/2021 08:49

【大國博弈】遭內地網購平台下架，Ｈ＆Ｍ強調供應鏈管理不涉政治

　　《經濟通通訊社２５日專訊》歐盟、英國及加拿大加入制裁新疆官員的行列之後，來自瑞典
的快時尚龍頭Ｈ＆Ｍ突然被翻舊帳，遭內地網民指出，其曾於去年發聲明，稱因「民間社會組織
和媒體的報告」，不再與新疆地區的服裝廠合作，拒絕採購來自新疆的棉花，並加入了承諾不使
用新疆棉的良好棉花發展協會（ＢＣＩ）。一時間輿論炸鍋，不少內地網民稱不再到Ｈ＆Ｍ購買
衣服。
　　Ｈ＆Ｍ大中華區男裝代言人黃軒，及女裝代言人宋茜的工作室分別發表聲明，宣布與Ｈ＆Ｍ
解約；京東（０９６１８）、天貓等網購平台已把Ｈ＆Ｍ商品下架；多個應用平台亦已下架
Ｈ＆Ｍ商城Ａｐｐ。
　　中央軍委政治工作部宣傳局及國防部新聞局的微信公眾號「鈞正平工作室」撰文指，Ｈ＆Ｍ
的聲明「既無知又傲慢」，「中國究竟是什麼樣子，新疆究竟什麼樣子，其實只要去走走看看，
並非不能得出真實客觀的結論。但某些企業偏偏要跟著某些西方政客別有用心的政治議題起舞。
」文章稱，Ｈ＆Ｍ造謠生事罔顧事實，難怪會被中國消費者所拋棄。央視亦指Ｈ＆Ｍ的指控充斥
偏見暴露無知。
　　惟Ｈ＆Ｍ最新聲明未有妥協，稱是透過第三方來採購棉花，並不直接從任何供應商處採購棉
花，強調供應鏈管理原則不代表任何政治立場。
　　
＊網民也要抵制Ｎｉｋｅ，惟官方未理會＊

　　事實上，加入ＢＣＩ的企業遠遠不止Ｈ＆Ｍ，深受內地人喜愛的Ｕｎｉｑｌｏ、Ｎｉｋｅ、
宜家傢俬、無印良品、Ｇａｐ等品牌都是ＢＣＩ成員。但耐人尋味的是，Ｎｉｋｅ也進入了內地
網民杯葛的行列，還在昨晚上了微博的熱搜第一，不過官方卻對Ｎｉｋｅ容忍度十足，亦未見
Ｎｉｋｅ產品遭內地網購平台下架的消息。外界分析指，這次制裁Ｈ＆Ｍ或是中國反制多國制裁
新疆官員行動的一部份，至於其他時尚品牌則暫時不在制裁範圍之內。
　　中國民營運動服裝品牌安踏體育（０２０２０）在微博發布消息稱，已注意到了近日ＢＣＩ
發表的聲明，對此事嚴重關切，正在退出ＢＣＩ，並會繼續採購新疆棉花。（ｅｙ）

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