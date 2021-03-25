【加碼調控】成都步深圳後塵發二手樓參考價，中介網暫仍顯示樓價

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳上月發布二手住房參考價機制後，將當地二手樓成交情況

即刻被腰斬，效果「立竿見影」。而這項極具爭議的樓市調控政策終被其他城市參考，成都將成

為第二座實施參考價機制的城市。

成都市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康

發展的通知》，在加強住房交易管理方面明確提出建立二手住房成交參考價格發布機制。消息傳

出後，外界都十分關心政策何時落地，成都市政務服務平台工作人員對內媒表示，目前還沒有具

體執行時間。

《經濟通通訊社》記者瀏覽成都各大房產中介網站，發現目前二手樓價資訊仍可正常顯示。



＊深圳二手樓成交腰斬過半，樓價竟仍按月升＊



在參考價機制的背後，深圳房產中介被要求，不得以任何方式宣傳高於樓盤參考價的房源信

息，而政府設定的參考價普遍是樓盤市價的七折水平，這意味著打算買房子的人士，基本不可能

從公開渠道取得房源真實價格，要想買房子則只能私下和業主溝通，在失去房產中介的公開溝通

渠道下，成交腰斬也是意料中事。

根據深圳市房地產中介協會公布的數據統計，２月２２日至２８日當周深圳二手房網簽量為

８３４套，３月１日至７日為９９１套，而在新政出台前幾周的單周網簽量在１９００到

２５００套左右，市場成交降溫明顯。

不過參考價明明是市價的七成，深圳樓價卻不跌反升。據國家統計局公布７０個大中城市２

月商品住宅銷售價格變動情況，深圳２月樓價表現盡管是四個一線城市之中最差，但樓價上升勢

頭不改，二手樓銷售價格仍環比升０﹒９％。（ｅｙ）

