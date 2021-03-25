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25/03/2021 15:46

【債務風險】中國平安：風險敞口較大，處置華夏幸福危機不再出錢

　　《經濟通通訊社２５日專訊》平安集團股東大會今日下午舉行，集團公司董事總經理兼聯席
ＣＥＯ謝永林再度回應華夏幸福（滬：６００３４０）債務風波。他重申，相對於平安集團數萬
億元（人民幣．下同）的投資規模，５４０億元的風險敞口是正常的。但由於平安風險敞口較大
，在協助河北省、國家金融委處置華夏幸福債務危機時將不再出錢，但將不遺餘力提供專業經驗
與人力支持。
　　陷入債務危機的內地房地產商華夏幸福周二（２３日）發布公告稱，近期公司及下屬子公司
新增未能如期償還的債務本息金額１２９﹒８３億元，含銀行貸款、信託貸款等債務形式。截至
目前，累計未能如期償還債務本息合計３２３﹒８４億元，公司正在與上述逾期涉及的金融機構
積極協調展期相關事宜。
　　中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）是華夏幸福的第二大股東，且雙方曾定下三
年業績對賭協議。華夏幸福目前已建立債委會，成員就包括中國平安、工行（０１３９８）（滬
：６０１３９８）和其他三個金融機構。謝永林上月表示，當時投資華夏幸福是看中其商業模式
，與險資投資的秉性是相符的。（ｗｌ）

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