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即市新聞

25/03/2021 16:28

【大國博弈】外交部：強迫勞動指控是抹黑中國，人民有權表達意見

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在歐盟、英國及加拿大加入制裁新疆官員的行列之後，瑞典服
裝品牌Ｈ＆Ｍ去年所發的「關注新疆有關強迫勞工和歧視少數民族問題的聲明」突被翻舊帳，引
發內地輿論、消費者反對「抵制新疆棉花」的行動，波及的其他品牌包括Ｂｕｒｂｅｒｒｙ、
Ａｄｉｄａｓ、Ｎｉｋｅ、無印良品、Ｎｅｗ　Ｂａｌａｎｃｅ和Ｚａｒａ等。在北京，中國外
交部發言人華春瑩指表示，新疆地區出產的棉花是世上最好之一，不用是相關企業的損失；重申
新疆強迫勞動的指控是個別反華勢力炮製，目的在於抹黑中國形象，阻礙中國發展。
　　她又指，中國讓百姓包括少數民族提供更多就業機會是好事，但總有人認定是強迫勞動，原
因是這些國家就有強迫勞動的歷史，強調中國光明磊落，但中國人民的名義不可欺，不可毀。　
對於事件涉及網民翻舊賬，華春瑩指沒有關注聲明發出的日期，但的確是發出過，認為中國人民
有自由表達自己意見，相信老百姓也不願企業一邊賺中國錢，一邊砸中國的碗。
　　中國消費者協會午後就此事發文稱，個別國際行業組織和跨國企業的做法嚴重傷害了中國消
費者的感情，侵害消費者的合法權益。根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，消費者享有
知情權、自主選擇權和人格尊嚴受尊重權。中消協認為，有關企業在華經營，應當嚴格遵守中國
法律，切實落實保護消費者權益的責任。（ｗｌ）

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