【ＦＯＣＵＳ】股民力挺「新疆棉」，金融鬥法續有來

【ＦＯＣＵＳ】股民也愛國？就當「新疆棉」遭推上風口浪尖，瑞典快時尚品牌Ｈ＆Ｍ遭內

地電商全面下架之際，中港股市的本地服裝股周四（２５日）齊爆發。而繼中俄外長會晤罕有發

表聯合聲明後，美歐緊接宣布重啟關於中國的對話框架，地緣政治大棋盤或進入新局。



＊Ｈ＆Ｍ下架，本地服裝股爆發＊



美國、英國、加拿大周一（２２日）聯合宣布因「新疆問題」制裁中國，歐盟同加入其中，

為３０年來首次因人權議題跟北京反面；針對中國即時宣布反制，歐洲議會主席

Ｄａｖｉｄ Ｓａｓｓｏｌｉ指歐洲不是「出氣筒」，坊間猜測其會否設障《中歐投資協定》。

佔據議會第二多議席的「社會民主進步同盟（Ｓ＆Ｄ）」已明確表示，取消對歐洲議會的制裁是

批准投資協議工作取得進展的先決條件。

就在周三，瑞典快時尚品牌Ｈ＆Ｍ突被網民翻舊帳，指其拒採購「新疆棉」，隨後天貓、京

東等電商平台宣布將Ｈ＆Ｍ下架。坊間數據顯示，該品牌去年在內地零售額近８﹒５億美元，市

佔率排名第１５位。而被指同拒使用「新疆棉」的耐克，合作經銷商滔搏（０６１１０）早市突

瀉近１４％。

本地服裝股則齊爆發，美邦服飾（深：００２２６９）漲停，海瀾之家（滬：６００３９８

）升近８％，、拉夏貝爾（０６１１６）一度炒高逾兩成；公開發聲挺「新疆棉」的李寧

（０２３３１）、安踏（０２０２０）半日分別漲９﹒７％、７﹒８％。



＊趨勢大師：中國不再尊重美國＊



股民也愛國勢增北京強硬底氣，而從舌戰阿拉斯加到快速反制歐盟，其外交新取態就獲「趨

勢大師」Ｔｈｏｍａｓ Ｆｒｉｅｄｍａｎ道破為「中國不再尊重美國，且有理由這麼做。」

他指，中國的確存在嚴重問題，但領導者專注於真實的成功指標－－就業、住房、基礎設施

、空氣質量；相比之下，美國的政客只是僅僅通過為選民「表演」民粹主義橋段來尋求繼續執政

。他警告，中國正專注「２０２５年奧運會」，即是「中國製造２０２５」的十年大計，屆時的

選手將只有中美兩個。

此外，以研究長期趨勢而聞名的經濟學家Ｍｉｃｈａｅｌ Ｈｕｄｓｏｎ講得更直白，稱美

國與中國的相爭、恐懼其崛起，是因為不能拿中國怎樣，「美國希望在中國有一個像葉利欽式的

人，從而在財務上控制（ｃｏｎｔｒｏｌ ｔｈｅｍ ｆｉｎａｎｃｉａｌｌｙ）鐵路、工廠、

私營企業，但中國不會允許這種情況發生。」



＊人行攜ＳＷＩＦＴ設合資公司＊



杯葛「新疆棉」或只是小插曲，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）最新通過臨時最終修正案，

執行《外國公司問責法》要求在美上市的公司證明不受外國政府實體控制或擁有的規定，引發隔

夜中概股急挫；而人行周二（２３日）公布，為保障ＳＷＩＦＴ境內用戶合法權益和業務連續性

，ＳＷＩＦＴ與４家中資機構合資成立金融網關信息服務有限公司，更耐人尋味。

繼２０１９貿易戰、２０２０科技戰，２０２１年會否輪到金融戰？技術分析就顯示，離岸

人幣本輪尋底或要回吐至約６﹒６水平，盯緊匯率走勢，或有更多線索。

