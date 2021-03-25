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即市新聞

25/03/2021 09:47

《法證攻防－林恩》業績焦點逐個睇，騰訊小米加美團

　　《法證攻防》本周多間公司公布業績，市場觀望氣氛濃厚，本周首三日大市日均成交金額只
有約１６３６億元。恆指錄得四連跌，共跌約１４８８點，失守２８０００點關口。吉利
（００１７５）和快手（０１０２４）率先於２３日公布業績。騰訊（００７００）和小米
（０１８１０）已於周三（２４日）盤後公布業績。
　
　　騰訊２０２０年全年收入４８２０億元，同比增長２８％。本公司權益持有人應佔盈利
１５９８億元，同比上升７１％。收入過半來自增值服務業務，收入同比增長３２％至２６４２
億元人民幣，其中５９％是網絡遊戲收入，４１％是社交網絡收入。《王者榮耀》連續兩年榮登
全球手機遊戲暢銷榜榜首。第二大業務是，金融科技及企業服務，２０２０年的收入同比增長
２６％至人民幣１２８１億元。網絡廣告業務方面，微信廣告庫存的增加，以及及移動廣告聯盟
因視頻形式廣告帶來的收入推動收入增長。騰訊微信及Ｗｅｃｈａｔ的合并月活躍帳戶數突破
１２﹒２億。騰訊股價績前在１００天線水平好淡爭持。
　　
　　２０２０年，小米集團總收入達到２４５９億元人民幣，同比增長１９﹒４％；經調整淨利
潤達到１３０億元人民幣，同比增長１２﹒８％。主要業務中，智能手機分部收入佔比最多，增
長也較為顯著。２０２０年，智能手機分部佔總收入６１﹒９％，收入按年增加２４﹒６％。根
據Ｃａｎａｌｙｓ的數據，２０２０年第四季度，中國大陸智能手機出貨量同比增長５１﹒９％
，在前五大智能手機廠商中增長最快，市佔率由２０１９年第四季度的９﹒２％上升至２０２０
年第四季度的１４﹒６％。
　
　　美團將於３月２６日公布業績，股價暫錄４連跌，累計跌約１３％，穿３００元關口。過去
三個交易日，港股通共錄得北水資金淨流出３３﹒７億元，輪證市場則錄得７７６２萬元資金淨
流入認購證及牛證。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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