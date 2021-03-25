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即市新聞

25/03/2021 14:42

《華峰論證－張華峰》套用國務委員楊潔篪名句：中概股不吃這一套

　　《華峰論證》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）通過《外國公司問責法案》的「臨時最終修正
案」，就著針對外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見。根據《修正案》，
如果在美國上市外國公司不遵守美國審計標準，它們將把外國公司於美國證券交易所退市；修正
案更要求公司須向監管機構證明，它們不是外國政府實體所擁有或控制的，並且還要求披露審計
安排和政府影響力。
　　
　　雖然有關《修正案》表面上是針對所有非美國本土的外國企業，但司馬昭之心，路人皆見，
ＳＥＣ今次通過的《修正案》是衝著日益受到市場重視的中資企業而來，是帶著近年對中國的仇
視、歧視而作出的不理性決定。對於一個全球最活躍證券市場的監管機構，竟然在資本主義商業
社會用政治霸權的思維去作監管決策，作為證券界的一分子，本人予以強烈譴責，並希望在美國
的有識之士都能夠就《修正案》發聲。
　
　　正因為ＳＥＣ通過這個《修正案》，昨晚（２４日）在美國上市的中概股「血流成河」，甚
至是剛剛公布亮眼業績的中概股，亦被投資者恐慌性拋售。在港上市的中資股，特別是科技企業
，今日（２５日）亦跟隨受壓。而自從財爺公布大增股票印花稅三成後，港股已經累計下挫近
３０００點，市場哀鴻遍野。
　　
　　據法國巴黎銀行去年年中的報告顯示，在美上市的中資企業超過２００間（僅含首次掛牌企
業），總市值約１萬億美元，相當於當時在中國上市的Ａ股和Ｈ股總市值的８﹒５％。這２００
多間在美國上市的中概股，面對在美國急劇轉變的政治氣氛及監管當局的有色眼鏡，國家和我們
香港實在有必要為他們提供一個更便捷的「回家」路徑。
　
　　２０１８年４月，港交所（００３８８）實施重大改革，允許尚未盈利的生物科技公司及「
同股不同權」架構公司上市，並允許部分以大中華為業務重心的公司在港二次上市。不過要在港
第二上市要符合以下要求：（一）創新類產業公司，必須已在合資格上市交易所（紐約證券交易
所、納斯達克證券市場或倫敦證券交易所主市場）上市，並至少在兩年會計年度保持良好合規紀
錄；（二）市值超過４００億港元，或市值超過１００億港元，並最近一個經審計會計年度收益
至少１０億港元；（三）發行人需證明其主要上市地在法律、規則等擁有與香港相當的主要股東
保障水平。
　
　　本人認為，在現時環球政治氣候轉變之下，有關限制實在有必要修訂，包括容許非創新類產
業公司可以來港上市，並將市值要求降低，以讓在美上市的中概股能夠「回家」，在一個屬於中
國的土地掛牌。同時間，針對其他仍未上市的中資企業及民企，港交所及證監會亦應加緊研究「
拆牆鬆綁」，讓它們毋須再選擇美國，透過降低門檻而可以揀選香港作為上市地。
　　
　　中美兩國在本月於阿拉斯加舉行「２＋２」高層戰略對話，中央外事工作委員會辦公室主任
楊潔篪拋下一句：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」我亦引用楊主任
這一句，向美國政府和美國證券交易委員會說句，中資公司不在美國上市，損失的只有是美國，
「中概股不吃這一套」！《立法會金融服務界議員　經濟民生聯盟副主席張華峰》

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