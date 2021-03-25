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即市新聞

25/03/2021 09:27

《ＥＴＦ動向－凌子敬》波動市下如何以ＥＴＦ作投資部署？

　　《ＥＴＦ動向》恆指於今年２月１８日高位高見３１１８３點，截至今年３月２４日為止，
曾經跌穿２８０００點，屈指一算，恆指已經由高位回落１０％。今次回調主要由科技股領跌，
科技股的跌幅遠比傳統股份為大，資金由科技股抽走，換馬至股值相對較落後的股份上。去年科
技股表現一支獨秀，不少投資者都一窩蜂投資相關股票，以至投資組合內過度集中於科技版塊。
最近筆者到不同的訪問場合下，聽到投資者最多的問題依然是什麼時候投資個別科技股，傳統類
別股票依然不是大眾的那一杯茶。然而，在現行市況下，投資組合應該要攻守兼備，配合個人對
風險的承受能力，適當地增加或減少個別版塊以控制風險。
　　筆者認為，科技股中長線依然有一定程度的吸引力，故此在投資組合中持有相關股票或
ＥＴＦ都是合理的。然而，在波動市下，資金注碼的控制尤其重要，投資不是賭博，下注時不應
該一下子「晒冷」。對於一般投資者而言，選取個別科技股作中長線投資可能有一定程度的困難
，一方面大部分大型的中資科技股入場費都較高，另一方面最近內地對中資科網企業作出不同程
度的規管，除非讀者對個別股票有非常深入的認識，否則買個股的風險相對較大。而對於資金相
對有限的投資者，要同時做到分散風險及注碼控制相對上更是難上加難。故此，ＥＴＦ是一個投
資者可考慮的投資工具，入場費較低之餘（一般約為數千港元）同時做到分散投資的效果，即使
本金有限亦可做到分注買入或分注賣出，投資策略變得更靈活。
　　香港大多數的ＥＴＦ主要以追蹤指數為主，而相關指數一般都會跟據指數編製方法定期調整
組合（例如會考慮到個股流通市值及成交量等因素，一般為每季或每半年），長遠來說能夠做到
一定程度汰弱留強的效果。截至一月底為止，市場上共有１１８隻ＥＴＦ可供投資者選擇，以科
技類別ＥＴＦ為例，市場上亦有很多不同選擇，投資者可以了解各ＥＴＦ的分別包括投資地區、
追蹤指數目標、過往追蹤誤差、全年經常性開支比率（ＴＥＲ，Ｔｏｔａｌ　ｅｘｐｅｎｓｅ　
ｒａｔｉｏ）等，從而選擇適合自己的ＥＴＦ。
　　另一方面，除了較進取的科技ＥＴＦ外，投資組合內亦應該持有防守型的ＥＴＦ。例如一些
債券類別的ＥＴＦ或房地產信託類別的ＥＴＦ，都可以幫助大家分散風險。如果想了解閣下的投
資組合風險會否太高，不需深奧的數學模型，可以簡單地問一問自己持有該投資組合會否令自己
晚上失眠，會的話就可能要減少進取的部分，或加入一些風險較低的ＥＴＦ。在現時市況波動下
，大家不防檢視投資組合，考慮是否需要作出適當的調配。
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁　凌子敬》

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