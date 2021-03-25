【新冠肺炎】聶德權：最初資訊未全面，盡快了解現存批次能否接種

《經濟通通訊社２５日專訊》港府昨日起暫停為市民接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗

，指有批次的藥瓶包裝有瑕疵。公務員事務局長聶德權在電台節目表示，昨日在疫苗接種中心早

上８時開始運作前收到復星醫藥通知，稱有供港疫苗藥瓶封蓋的包裝有瑕疵，為謹慎及預防起見

，現階段須即時暫停接種，但當局最初資訊掌握未確定及全面，需時了解是否涉及質素及安全，

及涉及批次等問題，因此溝通上出現混亂，對於有接種中心一度開始為市民接種復必泰疫苗，他

承認情況不理想，亦對引起市民不便感到不好意思，當局會總結經驗。



＊盼盡快安排接種第二針＊



聶德權表示，復星會盡快調查事件，包括德國廠房及香港供應鏈，當局會盡快了解現存的批

次是否能接種，強調一有結果會再安排何時恢復接種，亦為已預約的市民安排接種日期。

對於已接種第一劑疫苗的市民，聶德權指，參考專家委員會提到兩劑疫苗可以相隔１９至

４２日，如果兩劑疫苗接種日子相隔超過２１日，處理方法是盡快接種，不需要再打第一劑。他

相信看不到另一批次疫苗有問題。對於內地科興疫苗有否出現瑕疵問題，他稱手上無相關資料。



＊陳肇始：供應商建議封存第二批疫苗＊



食物及衞生局局長陳肇始在另一個電台節目表示，目前未知復星醫藥何時完成調查，希望對

方盡快提交報告，不希望兩劑疫苗接種日子超過４２日。被問到當局是否曾考慮使用另一批疫苗

，陳肇始指，衞生署與供應商聯繫，了解後對方回應指建議第二批疫苗需要封存。（ｃｌ）

