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25/03/2021 15:42

【ＢＮＯ爭議】外媒：港府要求外國政府停止接受ＢＮＯ

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述外交官消息和一封看到的信函報道，香港政府
已告知大約１２個外國領事館，停止接受英國公民海外（ＢＮＯ）護照作為旅行證件。許多香港
年輕人用ＢＮＯ護照申請歐洲、北美和一些亞洲國家的工作假期簽證。
　　報道指，一些外國使節認為這樣做是外交冒犯之舉。有外交官表示，多數國家將置之不理。
　　本港自１月３１日起，不再將ＢＮＯ視為有效的旅行證件和身分證明。（ｃｌ）（ｚｚ）

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