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25/03/2021 16:46

【新冠肺炎】教評會：若疫情改善，應考慮５月中旬後全面復課

　　《經濟通通訊社２５日專訊》教育評議會建議教育局在復活節假期後，如果疫情再趨穩定，
可盡快讓小學三分之二學生回校上課，並彈性容許小學下午進行非課堂的學習活動，中學就可在
文憑試之後實行；如果疫情持續改善，局方應該積極考慮在５月中旬後，讓全港學校恢復面授課
堂。

＊跨境學生陸續放棄香港學位＊

　　教評會認為，疫情已超越一年，下不少學生缺面授課而衍生的「學力流失」日趨嚴重，特別
是跨境學生最受影響，而跨境學生放棄香港學位的情況陸續浮現，教育局應與衛生部門制訂方案
，讓跨境學生盡快來港上學。
　　教評會表示，教育局、辦學團體和法團校董會，都要大力鼓勵師生參與檢測及教職員接種疫
苗，如科學及醫學實據充足，學生亦應接種疫苗，並建議當局為學校提供一筆過１０萬元的補助
金，支援學校向政府核准的私人機構購買檢測服務。

＊促盡快公布復活節假期後復課安排＊

　　教協就指，現時本港每日源頭不明的確診個案保持在低水平，有意見認為局方應考慮在復活
節後調整復課安排，讓更多學生恢復面授課堂；教協認為教育局要按疫情發展，以師生健康為前
提，制訂安排，盡快公布。（ｃｌ）

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