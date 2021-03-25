【企業盈警】威訊控股（１０８７）料全年虧損增至最多九千萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》威訊控股（０１０８７）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損介乎８５００萬元（人民幣．下同）至９０００萬元，比２０１９年度虧損約２４７０萬

元有所擴大。

該集團指，虧損主因確認一間附屬公司應收貸款減值、一間收購的公商譽減值虧損，連同一

項股本投資公允價值虧損，令全面虧損介乎３﹒５億至４億元，比２０１９年度相關虧損約

２﹒５億元有所擴大。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

