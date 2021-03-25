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25/03/2021 07:59

【企業盈警】現代傳播（０７２）料全年盈轉虧最少６５００萬人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》現代傳播（０００７２）公布，預期截至去年１２月３１日年
度虧損不少於約６５００萬元人民幣，２０１９年度純利約２２０萬元人民幣。
　　該集團指，虧損主因廣告收益下跌，受年內新型冠狀病毒疫情對全球經濟帶來衝擊，繼而影
響廣告客戶。
　　該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

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