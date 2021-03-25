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25/03/2021 08:03

【企業盈警】中國首控料全年稅前虧蝕收窄至３﹒５億至４億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國首控（０１２６９）公布，預期截至去年１２月３１日年
度稅前虧損介乎３﹒５億元（人民幣．下同）至４億元，２０１９年度則虧損２２﹒５９億元。
　　該集團指，除稅前虧損減少約８２％至８５％主因持有的按公平值計入損益金融資產不利公
平值變動而產生的已變現及未變現虧損減少。　
　　該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

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