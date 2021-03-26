【小米績後】匯證：小米去年業績符合預期，削目標價０﹒７％

《經濟通通訊社２６日專訊》匯證發表研究報告指，小米集團（０１８１０）去年業績符合

預期，利潤率提升超出預期。不過，匯證下調小米目標價０﹒７％，由原來的２８港元，降至

２７﹒８港元，重申「買入」評級。

匯證表示，小米在去年交付了約１０００萬部，價格為３０００元人民幣以上的高端智能手

提電話，估其總出貨量約７％。該行預期，由於Ｍｉ １１等旗艦機型日益普及，預期相關比率

今年將會進一步提高。另一方面，儘管廣告和遊戲收入有望實現健康增長，但由於法規收緊，小

米今年或會再減少其對金融科技的銷售，而該行就認為，今年的毛利率將繼續有改善。

該行又指，雖然組件短缺將無法避免地影響出貨量，但集團已經建立可靠的供應鏈系統，減

少的營銷費用應繼續支持今年上半年的利潤率。該行將集團今年的盈利預測下調５％，而明年盈

利預測亦下調４％，以考慮到互聯網服務收入較低。（ｓｋ）



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