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26/03/2021 15:35

【小米績後】匯證：小米去年業績符合預期，削目標價０﹒７％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯證發表研究報告指，小米集團（０１８１０）去年業績符合
預期，利潤率提升超出預期。不過，匯證下調小米目標價０﹒７％，由原來的２８港元，降至
２７﹒８港元，重申「買入」評級。
　　匯證表示，小米在去年交付了約１０００萬部，價格為３０００元人民幣以上的高端智能手
提電話，估其總出貨量約７％。該行預期，由於Ｍｉ　１１等旗艦機型日益普及，預期相關比率
今年將會進一步提高。另一方面，儘管廣告和遊戲收入有望實現健康增長，但由於法規收緊，小
米今年或會再減少其對金融科技的銷售，而該行就認為，今年的毛利率將繼續有改善。
　　該行又指，雖然組件短缺將無法避免地影響出貨量，但集團已經建立可靠的供應鏈系統，減
少的營銷費用應繼續支持今年上半年的利潤率。該行將集團今年的盈利預測下調５％，而明年盈
利預測亦下調４％，以考慮到互聯網服務收入較低。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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