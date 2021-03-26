【棉花爭議】花旗：新疆棉事件影響短暫，予李寧及安踏等買入評級

《經濟通通訊社２６日專訊》花旗發表研究報告指，「新疆棉事件」導致中國人對外國運動

服飾品牌出現負面情緒，該行指出在過去事件，除非中國政府對原產國實施新法規，否則中國消

費者對品牌的負面情緒通常不會持續很長時間，對銷售的影響也是短暫的。該行認為事件對內地

運動品牌亦只會帶來短暫影響。

花旗指，２０１９年１０月ＮＢＡ休斯頓火箭隊前總經理Ｄａｒｙｌ Ｍｏｒｅｙ發表有爭

議的聲明，加上ＮＢＡ總裁Ａｄａｍ Ｓｉｌｖｅｒ隨後發表的評論導致中國消費者對中國的

Ｎｉｋｅ品牌產生了負面情緒，但Ｎｉｋｅ在大中華區的銷售額仍於２０１９年９月至１１月按

年增長２３％。該行預計，對Ｎｉｋｅ在中國的負面情緒所產生的銷售影響將是有限的。該行予

滔搏（０６１１０）「買入」評級，目標價１６﹒２６元。

至於中國自家運動品牌，花旗指，李寧（０２３３１）主要經營李寧單一品牌，該品牌在所

有中國品牌中具有最強的本地知名度，在百度搜索指數中一直排名中國品牌第一，９８％的銷售

額也是來自中國。近年來，李寧的銷售得益於中國消費者日益增長的愛國主義。該行予其「買入

」評級，目標價６５﹒３元。

花旗指，安踏體育（０２０２０）昨晚重申自己使用中國的原材料後退出ＢＣＩ組織。該行

認為，安踏旗下的Ｆｉｌａ品牌長期以來一直被視為外國品牌，因此不確定中國消費者如何看待

這說法以及是否會影響對Ｆｉｌａ品牌的信心。該行予其「買入」評級，目標價４９﹒６元。（

ｃｗ）



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