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即市新聞

26/03/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友本月底前須力守昨天低位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢屬於顯著向淡和向好。昨天（２５日）恆指繼續往下尋底，但開市後不久便於２９１８４
尋獲支持。陰陽燭日線圖上，於連續錄得兩支陰燭後，喜見出現身軀不短的陽燭。然而，市況雖
然反彈，指數回升的幅度並不大。筆者早前提醒大家，下周二（３０日）３月份期貨、期權到期
前淡友大戶仍很大機會控制大局；因此，指數可以見了全月最低位，立即正式掉頭回升的難度不
大。
　　ＷＢＩ－ＳＴ跟隨ＷＢＩ－ＥＳＴ跌至－１，我們自然須要將中線實際持貨量３７﹒５％下
調至３１﹒２５％。下周二（３１日）收市前港股大市仍有隱憂，但相信下跌動力會逐漸減弱，
但好友須功守穩於昨天低位之上（收市位計）。最後，早前港股曾經升越前升浪頂，於圖表訊號
因而轉好的環境下，令筆者誤信後市將易升難跌。當然，於其後圖表訊唬陸續轉淡後，筆者知道
自己被騙了。幸好，筆者期間從來沒有建議大家中長線入市增持現貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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