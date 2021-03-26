《缸邊隨筆－石鏡泉》碳中和買甚麼股？

《缸邊隨筆》減碳排放，是全球國家對付氣候劇變的共同目標，不過我們目前的經濟有太多

太多環節是與碳排放有關的。



﹒汽車：用電油、用柴油、用石油氣，都是排碳；

﹒家庭煮食：用石油氣；

﹒家庭、公司用電：用石油氣或煤發電；

﹒衣服：漂染時要用上大量熱烘；

﹒食用的肉：牛、羊、豬的排洩有加重大氣中的二氧化碳；

﹒城市垃圾：無論是焚燒還是堆填，都會產生二氧化碳。



這個排碳榜，可以一直寫好幾頁。一言括之，要做到碳零排放，是要人類全死光，因為人類

的欲念、生活需求，都是碳排放來源。



全球多個國家提出未來５至１０年的碳減排目標，亦強調未來３０年可再生能源發電佔比目

標，這個減碳排放，不是要減至碳零排放，而是要求碳中和。



碳中和就是，你排一噸二氧化碳，就要生產回一噸氧氣（這只是個粗略舉例）。至於有這個

氧氣與二氧化碳的互換比例，是有個方程式，日後會公布的。



＊中國２０６０年前實現碳中和＊



中國估計，到２０３０年，非石化能源佔一次能源消費比重達２５％，力爭２０３０年前二

氧化碳排放達到峰值，到２０６０年前實現碳中和。



歐盟提出將２０３０年溫室氣體排減目標由原有的４０％提至５５％，到２０５０年實現減

排８０％至９０％。



要減少碳排放，就要提高非化石能源消耗的佔比。目前，全球碳排放龍頭是電力行業，佔

４１﹒７％；國內電力行業碳排放量佔比５１％，其次為工業２８％和交通運輸９﹒６％，因此

，中國要減碳排放在電力和工業部門要下大功夫。



中國２０１３年可再生能源在發電結構中的佔比為２６﹒７％，光伏僅佔３％，要減碳這是

要大幅提高的。有估計，「十四五」期間光伏年均新增裝機量要逾８２ＧＷ，年複合增長有望超

２０％，較「十三五」的年均４２ＧＷ裝機量有一個跨越升的提升。



安信證券估計，中國光伏在未來五年均新增裝機預計在８５ＧＷ至１１３ＧＷ，為２０１９

年的３至４倍。



光伏業主要包括硅料、硅片、電池片及相關組件。



今年２、３月份，不少光伏股回調，這主要是近月前，他們價升較速，如今回下，是個調整

而非玩完。值得研究，候位吸納。



此外，外間有謠傳謂本人中了招，我不知自己中了甚麼招，但肯定是中了造謠者的招。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

