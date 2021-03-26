【企業盈警】中國地熱能（０８１２８）料全年虧損收窄五至六成

《經濟通通訊社２６日專訊》中國地熱能（０８１２８）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度淨虧損較２０１９年同期約４﹒４５億元大幅收窄約５０％至６０％。

該集團指，預期虧損大幅收窄主要是由於實施成本控制措施導致去年度的運營費用和財務成

本減少；及２０１９年錄得重大之商譽減值現不存在。

該公司年度業績公告預計將於３月２９日刊發。（ｐｌ）

