《專家之言－麥嘉嘉》國內貨幣政策以穩為主，抑制金融風險

《專家之言》市場似乎已達成共識，美國１０年期債息至少升至２厘，料對風險資產構成影

響，美債息大幅波動走高，成為股市回調和美匯變強的藉口。美國債息抽升，個別新興市場央行

又突然加息收緊銀根之際，中國人民銀行行長易綱表示，在支援實體經濟上「有較大的貨幣政策

調控空間」，更形容「在提供流動性和合適的利率水準方面具有空間」。

內地當前廣義貨幣（Ｍ２）按年增速在１０％左右，與名義國內生產總值（ＧＤＰ）增速基

本匹配，易綱表示，貨幣政策要在支援經濟增長與防範風險之間平衡，現時中國宏觀槓桿率基本

保持穩定，為經濟主體提供正向激勵的同時，須抑制金融風險的滋生和積累，未來會繼續實施穩

健的貨幣政策，支持穩企業保就業，持續打好防範化解重大金融風險攻堅戰，進一步深化金融改

革開放。在全球疫情未受控、主要央行仍實施量寬下，國內貨幣政策以「穩」為主基調。



＊內地或開展綠色信貸、綠色債券＊



易綱透露，人行即將完成修訂《綠色債券支援專案目錄》，刪除化石能源相關內容，同時中

方正與歐洲共同推動綠色分類標準的國際趨同，爭取年內出台一套共同的分類標準。人行已指導

試點金融機構測算專案的碳排放量，評估專案的氣候、環境風險，按季評價銀行綠色信貸情況，

正在研究評價金融機構開展綠色信貸、綠色債券等的業績。

中國為達至二氧化碳排放於２０３０年達峰，爭取２０６０年實現碳中和的目標，據測算，

２０５０年，中國二氧化碳排放量將降低至３０億噸以下，較目前水準減少約７０％。非石化能

源佔一次能源消費量佔比也將提升到７５％，為此電力行業將深度脫碳，開再生能源發電將成為

主流。據測算，未來３０年風電發電量複合增速有望達到８﹒７％，光伏的複合增速為

１２﹒２％。與此對應的未來十年累計新增裝機瓦數需達到６﹒４５億及１１億千瓦，複合增速

為１４％及１９％。



＊零售投資者可考慮投資綠色債券基金＊



綠色金融大勢所趨。過去５年，全球環境、社會及管治（ＥＳＧ）主題相關專項基金資產管

理規模成長七倍。市場大幅波動，廣泛的ＥＳＧ指數具有相當強的韌性，ＭＳＣＩ世界ＥＳＧ領

導者指數年初至今回報為４﹒８１％，優於ＭＳＣＩ世界指數同期４﹒６６％的回報。其中，亞

洲市場的ＥＳＧ投資趨勢持續。其中，近年流入綠色債券的資金愈來愈多，零售投資者較難直接

投資綠色債券，亦可考慮投資綠色債券基金及相關ＥＳＧ基金。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

