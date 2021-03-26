【Ｂ站上市】嗶哩嗶哩未掛牌先蝕錢，何啟俊：若跌逾一成要沽貨

《經濟通通訊社記者劉孝言２６日報道》內地視頻及直播平台嗶哩嗶哩（０９６２６）公布

在港發行Ｈ股招股結果，公開發售部分超購１７３﹒１９倍，一手中籤率１０％，認購２５手（

５００萬股）方穩中一手２０股，乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有９張，中籤率

１﹒５％。每股發售價８０８元，低於招股價上限９８８元的１８﹒２％。國際發售獲大幅超額

認購約１０﹒９倍。

受累於美國證券交易委會（ＳＥＣ）通過臨時最終修正案，執行《外國公司問責法》要求在

美上市公司證明不受外國政府控制或擁有的規定，如若干公司被視為不符合美國的審計標準，將

相關公司從美國證券交易所除牌。市場憂慮中概股在美退市，嗶哩嗶哩美股於周三（２４日）急

跌９﹒７１％。

該股隔晚美股微收報９５﹒６５美元（折合港元計７４３元），較香港招股定價８０８元價

低８％，換言之港股每手帳面蝕１３００元。

嗶哩嗶哩在港發行２５００萬股，公開發售部分只佔３％，９７％為國際配售，將於下周一

（２９日）上市。



＊首日跌幅若較少可續持有＊



嗶哩嗶哩即將上市，同行快手（０１０２４）今早率先落鑊。千里碩證券研究部經理何啟俊

向《經濟通通訊社》則預料，短期內嗶哩嗶哩上行機會不大。他指，最近市況波動，科技股走勢

偏弱，美股道指明顯跑嬴納指，加上美國證交會新設除牌機制令中概股表現受限，百度（０９８

８８）上市後連跌三日，今早更曾再挫一成，種種不利下嗶哩嗶哩短期表現料未如理想。他指近

期大市反覆，料投資者大多認購較少份額，如僅持１至２手，若該股首日跌超一成時應儘快止蝕

，亦認為快手不值博，科技股短期不宜沾手。

然而，如嗶哩嗶哩首日表現好過預期，即跌幅少於一成，何啟俊認為該股「坐得過」。他指

雖然科技股仍未轉勢，但至今已回調不少，加上嗶哩嗶哩概念獨特，行業具話題性，待科技股調

整浪結束，該股應受一定追捧，在首日表現較好的前提下，有貨者可中長線持有。



表列２月以來掛牌新股股價表現：



股份（編號） 今日午收 歷史高位 首日掛牌表現 掛牌以來表現

（元） （元） （％） （％）

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快手 （０１０２４） ２７８﹒８０ ４１７﹒８０ ＋１６０﹒８７ ＋１４２﹒４３

廣聯工程（０１４１３） ０﹒３７ ０﹒５２ －２２﹒２２ －３１﹒４８

環聯連訊（０１４７３） ０﹒６１ ０﹒８７ ＋２６﹒７９ ＋８﹒９３

久久王 （０１９２７） ０﹒４６５ ０﹒８２ －２６﹒６７ －３８﹒００

心通醫療（０２１６０） １３﹒７０ ２２﹒２０ ＋５４﹒２６ ＋１２﹒３０



健倍苗苗（０２１６１） １﹒３１ ３﹒２０ ＋８０﹒００ ＋９﹒１７

貝康醫療（０２１７０） １９﹒７６ ３４﹒８５ ＋１﹒２４ －２７﹒７８

智欣集團（０２１８７）＃ １﹒２１ １﹒５２ －１９﹒３３ －１９﹒３３

汽車之家（０２５１８） １８３﹒５０ １９９﹒６０ ＋２﹒１０ ＋４﹒０８

昭衍新藥（０６１２７） １３７﹒９０ １５０﹒５０ －８﹒６１ －８﹒６８



賽生藥業（０６６００） １７﹒７２ １９﹒３８ 無升跌 －５﹒７４

朝雲集團（０６６０１） ９﹒１４ ９﹒３６ －１３﹒１５ －０﹒６５

諾輝健康（０６６０６） ５９﹒４０ ８６﹒５５ ＋２１５﹒０８ ＋１２２﹒８１

百度集團（０９８８８） ２１３﹒６０ ２５６﹒６０ 無升跌 －１５﹒２４

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股指

恆指指數 ２８２１８點 ３３４８４點

國企指數 １０８９３點 ２０６０９點

恆生科技指數 ８０７３點 １１００１點

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註：資料截至３月２６日中午收市

＃今日掛牌

