【油市博奕】沙特石油及軍事設施遭受襲擊，也門胡塞武裝承認責任

《經濟通通訊社２６日專訊》也門胡塞武裝今日承認上日對沙特阿拉伯發動襲擊，目標是沙
特國家石油公司沙特阿美的設施以及其他軍事據點。
與伊朗結盟的胡塞武裝具體表示，他們對達曼的軍事基地、納季蘭和阿西爾的軍事據點，以
及沙特阿美在拉比格、延布、吉贊、塔努拉的設施發動襲擊。
沙特通訊社引述國防部指，位於吉贊的石油產品分配站遭也門胡塞武裝襲擊，將採取威懾行
動保護石油出口。（ａｌ）
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