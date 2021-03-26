【大國博弈】傳美國擬頒布行政命令，要求軟件供應商披露網絡攻擊

《經濟通通訊社２６日專訊》據路透社引述草案文件報道指，拜登新政府計劃頒布新行政命
令，將要求許多軟件供應商披露網絡攻擊。不過國家安全委員會發言人指，該行政命令的最終內
容尚未決定，並可能下周公布。
該行政命令將要求在聯邦機構內部進行多重身份驗證及數據加密，迫使供應商保留更多記錄
，在應對駭客網絡攻擊時與聯邦調查局及國土安全部合作。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話26/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩未掛牌先蝕錢 何啟俊:若跌逾一成要沽貨
|FOCUS26/03/2021
【FOCUS】「歐亞咽喉」廢武功 敲響Plan B警鐘
|開市Good Morning26/03/2021
林嘉麒：瑞聲收穿38.05元宜止蝕
|財經熱話25/03/2021
【騰訊績後】騰訊績符預期部分大行降目標價 高盛最牛看920元
|中國故事25/03/2021
《神州經脈》美國設外資企業除牌機制 國民熱挺新疆棉 滬指偏軟
|財經熱話25/03/2021
【中概股風眼】美令惹除牌憂慮 黃偉康:中概股不用急售亦勿博彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰