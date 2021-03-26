【大國博弈】傳美國擬頒布行政命令，要求軟件供應商披露網絡攻擊

《經濟通通訊社２６日專訊》據路透社引述草案文件報道指，拜登新政府計劃頒布新行政命

令，將要求許多軟件供應商披露網絡攻擊。不過國家安全委員會發言人指，該行政命令的最終內

容尚未決定，並可能下周公布。

該行政命令將要求在聯邦機構內部進行多重身份驗證及數據加密，迫使供應商保留更多記錄

，在應對駭客網絡攻擊時與聯邦調查局及國土安全部合作。（ａｌ）

