【大國博弈】拜登稱不望與中國對抗，但須遵守公平競爭及貿易規則

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統拜登周四（２５日）在白宮新聞發布會上表示，已向

中國國家主席習近平明確表示美國不尋求對抗，但將堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國

際規則，並已告訴習近平有關美國對自由和人權的價值觀。

拜登亦預期將與中國激烈競爭，因為中國的目標是成為世界領先、最富有、最強大的國家，

但強調這情況不會在其任期內發生。

他又指中國的基建投資是美國的三倍，故美國當前需要加大投資，如量子計算、人工智能、

生物技術等具前景的新技術，目標是研發投資相當於國內生產總值（ＧＤＰ）約０﹒７％，並回

到１９６０年代更接近２％的水平，以掌握未來。

拜登又指曾在前總統奧巴馬政府擔任副總統時與習近平長時間相處，不過他認為民主沒有未

來，「骨子裡亦沒有一點民主」，但他是一個非常聰明的人。」拜登強調在維吾爾族人及香港問

題上的表態永遠不會作出讓步，美國和盟國亦將要求中國對台灣、南海等問題負責。

他亦提到上任後與習近平進行過兩個小時的通話，並已告訴習近平「只要中國繼續公然違反

人權，美國就會堅持呼籲世界對此作出關注。」（ａｌ）（ｚｚ）

