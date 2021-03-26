【油市博奕】３０艘集裝箱船仍無法通行蘇伊士運河，馬士基擬繞道

《經濟通通訊社２６日專訊》據路透社引述航運消息指，長榮海運一艘巨型集裝箱貨輪「長

賜號」在蘇伊士運河擱淺後，目前有逾３０艘集裝箱船無法通行。目前各方正努力讓「長賜號」

重新浮起，但參與救援的公司透露可能需要數周時間。

全球第二大集裝箱航運公司地中海航運（ＭＳＣ）表示，所有主要集裝箱運輸公司都受到蘇

伊士運河堵塞影響，未來幾日有貨物需要通過蘇伊士運河的客戶，應該為潛在時間表調整做好準

備，正密切關注局勢最新發展，以防需要任何船隊或網絡應急計劃。

另外全球兩大貨櫃航運公司馬士基、赫伯羅特正考慮讓船隻繞道非洲，以避免堵塞在蘇伊士

運河，而客戶已經在詢問有關繞道的成本。

據馬士基聲明指，公司正研究所有可能替代方案，包括繞道好望角、改作空運，不過具體還

要取決於蘇伊士運河堵塞的時間。

不過繞道南非好望角意味整個航程需要增加６０００英里，對於一艘由中東前往歐洲的超大

型油輪而言，燃油成本將增加約３０萬美元。



＊蘇伊士運河事件干擾全球供應鏈＊



歐洲最大港口鹿特丹港發言人表示，在蘇伊士運河事件發生前物流需求就已經超過運力，而

事件後西歐每個港口都受影響，而船隻最終抵達歐洲時，將無可避免需要更多時間，雖然目前港

口仍有很多空間，但無可能讓大量船隻卸貨。

歐洲另一個主要港口安特衛普總裁表示，安特衛普港幾個月來一直面臨集裝箱物流緊張的問

題，而明顯全球供應鏈正受到干擾。

另外美國港口亦正面臨更大壓力，據標準普爾全球普氏集裝箱（數據顯示，最近幾周由亞洲

到美國東海岸的貨物運輸成本，由上年每四十英尺２７７５美元，急升至逾５０００美元，運往

西海岸的運費亦有所增加。

亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克周四（２５日）亦表示，蘇伊士運河事件正顯示全球供應鏈的潛

在脆弱性，供應鏈存在潛在瓶頸，各國將不得不關注及解決這個問題。他亦稱希望能盡快解決讓

「長賜號」浮起，讓物流延誤減輕，並讓暫時性干擾不會變成持久的問題。（ａｌ）

