【債息飆高】美國首季垃圾債發行量料達１３９６億美元創歷史新高

《經濟通通訊社２６日專訊》據彭博社數據顯示，美國第一季度垃圾債券發行量達到
１３９６億美元，超過上年第二季度創下約１３９０億美元的歷史高位。
垃圾級別企業今年一直在市場上融資，延長上年創紀錄融資速度，加上債息一直保持相對較
低水平，而上年全年垃圾債券發行量相比早前的歷史高位超出千億美元，並達到近４３２０億美
元。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事25/03/2021
《神州經脈》美國設外資企業除牌機制 國民熱挺新疆棉 滬指偏軟
|財經熱話25/03/2021
【中概股風眼】美令惹除牌憂慮 黃偉康:中概股不用急售亦勿博彈
|FOCUS25/03/2021
【FOCUS】股民力挺「新疆棉」 金融鬥法續有來
|開市Good Morning25/03/2021
林家亨：騰訊600元邊可作長線部署
|板塊分析25/03/2021
部署新三年計劃 世茂服務再現5倍增長軌跡？
|剖析天下25/03/2021
中國經濟復甦仍不平衡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰