【債息飆高】美國首季垃圾債發行量料達１３９６億美元創歷史新高

《經濟通通訊社２６日專訊》據彭博社數據顯示，美國第一季度垃圾債券發行量達到

１３９６億美元，超過上年第二季度創下約１３９０億美元的歷史高位。

垃圾級別企業今年一直在市場上融資，延長上年創紀錄融資速度，加上債息一直保持相對較

低水平，而上年全年垃圾債券發行量相比早前的歷史高位超出千億美元，並達到近４３２０億美

元。（ａｌ）

