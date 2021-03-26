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26/03/2021 13:53

【緬甸局勢】世界銀行：緬甸經濟受國內動亂影響，今年料萎縮一成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》世界銀行今日公布最新預測指，緬甸經濟今年將萎縮１０％，
主要受上月軍事政變後國內抗議活動、罷工和制裁影響，大幅低於上年１０月預期增長
５﹒９％。
　　世銀解釋緬甸受抗議活動、工人罷工、軍事行動的嚴重影響，關鍵公共服務、銀行、物流、
互聯網服務受到持續破壞。（ａｌ）

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