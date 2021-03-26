《台股攻略－馮偉明》大市止跌回升，台股靠穩萬六點

《台股攻略》拜登昨晚（２５日）舉行首場正式記者會，讚賞美國經濟發展，美股四大指數

全面反彈，台灣加權指數今日（２６日）跟隨升市高開，一度大升超過２６０點，終場收

１６３０６點，升２４５﹒７４點，成交金額為２９７１億元（新台幣．下同）。

市場交投信心明顯回穩，受英特爾搶攻晶圓代工消息影響，台積電今日股價重新上揚，升

２﹒６％、收５９０元；聯電亦升２﹒３％，收４９﹒７５元。另外，面板產業持續供不應求，

友達大升３﹒３％，群創升２﹒３％。半導體的ＩＣ設計板塊方面，愛普、敦泰及立積漲停，義

隆、世芯─ＫＹ及創意升２％至５％；記憶體製造廠華邦電收升超過４％、旺宏收升２﹒５％，

群創升幅達２﹒３％。新疆棉風波刺激紡纖板塊上揚，南紡、新纖、東隆興及東和漲停，力麗、

宏遠及集盛亦強勢升２％至６％。長榮營運一艘巨型集裝箱船在埃及蘇彝士運河擱淺，但未有影

響股價表現，升３％，收４３﹒０５元。受惠於營運規模擴大及持續自動化效率提升，仁寶電腦

的２０２０年第四季合併銷售額為３，３３９﹒８７億元，按年增長２５％。

下周為第一季季尾，企業陸續公布季績，較大機會推動股市，惟短期需留意歐美與中國的角

力，影響台股走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

