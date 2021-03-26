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即市新聞

26/03/2021 10:46

《窩輪豪情－梁業豪》下周四才正式回升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、醫
療保健業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為李寧（０２３３１）、碧桂園服務（０６０９８）與中升控股（００８８１），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選申洲國際（０２３１３）、阿里巴巴（０９９８８）與中國移動（００９４１）。
　　理論上，前兩天淡友大戶發力進攻，反映出他們於下周三（３１日）收市前有意力壓大市。
但昨天（２５日）港股於低位有力反彈，且買盤不弱；加上晚上美股成功轉跌為升，有短期調整
浪已暫告一個段落的意味，筆者「本月底位於昨天至下周二（３０日）期間出現」的預測能夠成
為事實的機會增大。於現階段，要求港股立即顯著掉頭回升確實有點難度，但能夠先於昨天低位
附近企穩，待下周四（１日）才正式上揚，局勢的發展會較為健康。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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