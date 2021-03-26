《談國論企－黎偉成》中國願同美抗疫應對氣候挺經濟

《談國論企》中國在中美高層戰略對話在直斥美方挑起抹黑毒言之餘，更力表願意在抗疫、

應對氣候變化和推動世界經濟復甦等國際社會當前最緊逼的三大任務開展合作，足顯大國王氣之

道，有利中國今後進一步和詳地融入國際社會，鞏固和發展更多朋友和多邊關係，對世界當有長

遠和良性的影響與效益。



＊美歐自私暫難共同抗疫使經濟不易復甦＊



即使面對許許多多無法無理的挑釁，惟中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主

任楊潔箎和國務委員兼外長王毅，於２０２１年３月１８日在阿拉斯加安克雷奇與美國國務卿布

林肯、美國總統國家安全事務助理沙利文作高層戰略對話，直斥美方憑空捏造甚至把重覆講的大

話當「真事」的惡言劣語的同時，仍積極主動提出與美同共進行國際社會當前最緊逼的三大任務

，開展合作，充分顯示中國的大方與理性，有泱泱大國的風範，對中國、世界甚至美國都是好事

。

相信中國向美方提出共同合作的世界當前三大任務，難度最大的是（一）抗擊疫情。即使拜

登不採用特朗普的「美國優先」政策，但在競選美國總統時所提「團結美國」之語，同樣把美國

的利益放絕對頭號位置，特別是在抗疫問題上，拜登政府的做法還是差劣：（１）把美國藥廠所

研製的疫苗絕大部分限留供美國接種，出口予歐盟等盟友的付運期每多延誤又延誤，甚至（２）

美國有官員把中國出口或支援他國的疫苗良好行動說什麼是「疫苗外交」，使環球的抗擊惡疫活

動變得政治化。此為拜登及其團隊的胸襟和眼光十分狹隘地放在「大美國主義」，缺乏廣闊惠群

的世界觀的其中劣質表現，問題是所作所為暫時未如混世魔王特朗普之惡毒而已。

由是中國擬與美國合作抗擊疫情，如美國不放棄妄自尊大惡思劣行，中美合作抗疫，甚至由

世界衛生組織帶頭而中美密切配合，抗疫政治化不僅見之於美國，歐盟也有疫苗的歧視性及封鎖

行為，談何容易？此乃任重道遠之事，但不嚐試，不努力，不碰壁，沒有開過頭，就不能有合作

抗疫之道！

要是抗疫仍然各自為戰，則（二）中國希望中美合作推動世界經濟復甦，同樣有相當高度的

難度，君不見（Ｉ）歐盟多國在有疫苗供緊急使用式的接種，便迅即部署和試行放寬社會活動和

社群接觸限制，疫情匆匆反彈，若干國家又得急急忙忙收緊；美國的情況亦好不到那裡。抗擊疫

情，是世界頭號大事，歐美不合作，各自為戰，難平伏惡疫，社會經濟亦難以放心重啟，復甦也

就暫且無期矣。

另一個難題，為（ＩＩ）拜登政府暫時未見有任何跡象放棄特朗普對華經貿、科技、企業、

人員攬炒惡策，看樣子還是要從中國身上炸取最多、最盡的利益，更要壓抑會從頭越之的中國，

這就是美國民主、共和兩黨對華政策的最大共通點。既然美國要打壓中國，兩國又怎可能合作推

動世界經濟復甦？



＊中國宜續強化內需及外防惡疫增話語權＊



正因美國仇華、壓華、反華之策不改，中國就國際社會的抗疫、經濟復甦等兩大問題，可以

爭取美國合作，卻千萬不要寄以太大期望，要做的是繼續（ｉ）採取「外防輸入」而「內防擴張

」的政策，在抗疫中保護好自己，維護難得的良佳成果，以防尤其是美帝反華劣性不改的險惡世

途衝擊，始再謀合作進行世界大同之抗疫；和（ｉｉ）進一步採取科技強國為主的做法達致穩中

有進的經濟目標，使國民經濟提質添量，改善人民生活素質，「國內大循環」促更強大和有潛力

的內需，會使美、歐等世界各地不得不看中國市場，就會使「國內外雙循環」政策，自自然然水

到渠成。此舉可在國際增加話語權。

反而（三）應對氣候變化問題，中美此番之高層戰略對話表「雙方均致力於加強此一領域對

話合作」，及「將建立中美氣候變化聯合工作小組」，這是一個良性「共識」，問題是這不是具

體的「合作」，而是合作的「對話」，要建立「聯合工作小組」，任重道遠，但有好過冇！尤其

是中國已定下目標和相關做法以配合《巴黎氣候協定》，美國更在特朗普惡魔退出此一協定，拜

登可以急起直追的做好氣候變化工作嗎？（評中美高層戰略對話之三）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

