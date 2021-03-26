【北水炒Ｄ乜】淨流入增至７０﹒１億人幣，買騰訊港交所沽中移動

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股先挫後回升，港股五日累插逾千五點後，今日反彈重

上兩萬八關及１００天線。恆指高開１４４點，即返１００天線（約２７９６４點）及兩萬八，

甫開升幅收窄至１１４點，見２８０１４點全日低，之後重展升勢，午後曾飆５１５點，見２８

４１５點全日高。尾後升幅略為收窄，恆指收報２８３３６點，升４３６點或１﹒５７％。

按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣，增加４﹒７倍。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、微盟集團（０２０１３）；淨賣

出最多的依次是中國移動（００９４１）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１８３９﹒０４億元減少８﹒３％。其中港股通成交３９６﹒１億元，佔總成交

２１﹒５％。



＊北水轉買騰訊，淨流入逾２１億元＊



騰訊升２﹒３１％報６２０元，北水淨買入２１﹒４億元。

港交所升３﹒０２％報４６３﹒２元，北水淨買入３﹒８億元。

微盟升２﹒４２％報１７﹒８元，北水淨買入３億元。

中移動跌０﹒４９％報５０﹒７５元，北水淨賣出６﹒４億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２１﹒４０

香港交易所 （００３８８） ３﹒８１

微盟集團 （０２０１３） ３﹒０１

美團 （０３６９０） ２﹒６９

藥明生物 （０２２６９） ２﹒３７



淨沽出最多港股：

中國移動 （００９４１） －６﹒４１

中芯國際 （００９８１） －１﹒３０

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（ｃａ）

