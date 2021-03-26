《美元走勢－羅明立》歐元急挫空間未必太大，可小注博反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３１ １０９﹒１３ １０９﹒２７

歐元╱美元 １﹒１７８７ １﹒１７７２ １﹒１７８１

英鎊╱美元 １﹒３７７０ １﹒３７４５ １﹒３７５４

美元╱瑞郎 ０﹒９４０２ ０﹒９３９２ ０﹒９４０１

美元╱港元 ７﹒７６９８ ７﹒７６８０ ７﹒７６８５

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《美元走勢》美國上周申領失業救濟人數按周減少９﹒７萬人至６８﹒４萬，為一年新低，

反映疫苗加快接種有助穩定勞工市場。此外，上年第四季經濟增長終值上調至４﹒３％。數據顯

示美國經濟繼續反彈。美聯儲主席鮑威爾受訪時指，隨著經濟復甦取得實質進展，局方將逐步減

少買債。鮑威爾首次提及收水令市場意外，消息一出，資產價格都受影響。

美匯指數受鮑威爾言論支持逼近９３，但除非局方不斷發放鷹派言論，否則應是調控市場情

緒的手段，真正收水應遠未是時候。由於歐洲地區新增新冠確診病例數已連續３周呈上升趨勢，

法國、意大利、德國等一些疫情反彈迅速的歐洲國家，繼續在部分地區重新採取嚴厲的防疫措施

，歐元明顯受壓，失守１﹒１８並低見１﹒１７６０水平，現水平急挫空間未必太大，可小注吸

納博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７６０ １﹒１８８０ １﹒１７１０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３７８０ １﹒３６８０ １﹒３８３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

