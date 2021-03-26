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即市新聞

26/03/2021 15:44

《美元走勢－羅明立》歐元急挫空間未必太大，可小注博反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３１　　　１０９﹒１３　　　１０９﹒２７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８７　　　１﹒１７７２　　　１﹒１７８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７７０　　　１﹒３７４５　　　１﹒３７５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４０２　　　０﹒９３９２　　　０﹒９４０１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９８　　　７﹒７６８０　　　７﹒７６８５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周申領失業救濟人數按周減少９﹒７萬人至６８﹒４萬，為一年新低，
反映疫苗加快接種有助穩定勞工市場。此外，上年第四季經濟增長終值上調至４﹒３％。數據顯
示美國經濟繼續反彈。美聯儲主席鮑威爾受訪時指，隨著經濟復甦取得實質進展，局方將逐步減
少買債。鮑威爾首次提及收水令市場意外，消息一出，資產價格都受影響。
　　美匯指數受鮑威爾言論支持逼近９３，但除非局方不斷發放鷹派言論，否則應是調控市場情
緒的手段，真正收水應遠未是時候。由於歐洲地區新增新冠確診病例數已連續３周呈上升趨勢，
法國、意大利、德國等一些疫情反彈迅速的歐洲國家，繼續在部分地區重新採取嚴厲的防疫措施
，歐元明顯受壓，失守１﹒１８並低見１﹒１７６０水平，現水平急挫空間未必太大，可小注吸
納博反彈。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１８８０　　　１﹒１７１０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３７８０　　　１﹒３６８０　　　１﹒３８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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