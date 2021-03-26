  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/03/2021 11:12

【選舉改革】立法會小組委員會首開會，曾國衞再強調不是搞清一色

　　《經濟通通訊社２６日專訊》立法會討論全國人大決定完善本港選舉制度的小組委員會，早
上召開首次會議，建制派班長廖長江當選主席，提醒委員指全國人大的決定具法定效力，立法會
無權修改，只可以討論，又強調討論時間緊湊，當條例草案一完成首讀，小組委員會就會隨即轉
為法案委員會。
　　政制及內地事務局局長曾國衞指，現行本港的選舉制度３０年前由《基本法》奠定，近年隨
著政治形勢變化，制度的缺憾浮現，特別在反修例風波及區議會選舉中充份暴露，指反對派在外
部勢力支持下，以民主為幌子，鼓惑民意，煽動對抗，令社會矛盾加劇，選舉制度非改不可。他
強調，中央對維護特區的憲制秩序付上最大責任，調整本港的選舉制度是完全合法，十分必要及
重要。

＊按《基本法》第１０４條要求審核參選人＊

　　多名議員問及資格審查委員會的實際操作，包括委員有否國籍限制、委任時如何避免利益衝
突、原有的選舉主任會否撤銷等。廖長江關注，中央提倡的愛國者治港標準，是否依循前國家領
導人鄧小平提出的準則，以及針對行政長官的要求會否特別高，以符合權力及責任的相稱性。民
建聯張國鈞促請當局向公眾解釋，愛國者治港是否等同建制派治港，以及日後會否完全排除反對
派參選。
　　曾國衞重申，具體安排要留待全國人大常委會修改《基本法》附件一及二，本港再依據原則
去調整機制。他說，港澳辦主任夏寶龍已清楚講明中央不是「搞清一色」，任何國家要求愛國者
管治都是天經地義、合理的要求，完全接納參選人有不同的政治取向，認為日後不需要再區分他
們是哪一個派別，只視乎是否誠心愛國愛港。
　　他又指，政府根據《基本法》第１０４條修改公職人員宣誓安排，已列出一系列正面及負面
清單，確立擁護《基本法》、效忠香港特區的要求，日後新設的資格審查委員會將法定要求，審
視候選人是否符合條件，而針對行政長官、立法會議員及選舉委員會參選人的要求會一致。
（ｈｙ）（ｚｚ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事25/03/2021
《神州經脈》美國設外資企業除牌機制　國民熱挺新疆棉　滬指偏軟
財經熱話25/03/2021
【中概股風眼】美令惹除牌憂慮　黃偉康:中概股不用急售亦勿博彈
FOCUS25/03/2021
【FOCUS】股民力挺「新疆棉」　金融鬥法續有來
開市Good Morning25/03/2021
林家亨：騰訊600元邊可作長線部署
板塊分析25/03/2021
部署新三年計劃　世茂服務再現5倍增長軌跡？
剖析天下25/03/2021
中國經濟復甦仍不平衡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金