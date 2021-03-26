【選舉改革】立法會小組委員會首開會，曾國衞再強調不是搞清一色

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會討論全國人大決定完善本港選舉制度的小組委員會，早

上召開首次會議，建制派班長廖長江當選主席，提醒委員指全國人大的決定具法定效力，立法會

無權修改，只可以討論，又強調討論時間緊湊，當條例草案一完成首讀，小組委員會就會隨即轉

為法案委員會。

政制及內地事務局局長曾國衞指，現行本港的選舉制度３０年前由《基本法》奠定，近年隨

著政治形勢變化，制度的缺憾浮現，特別在反修例風波及區議會選舉中充份暴露，指反對派在外

部勢力支持下，以民主為幌子，鼓惑民意，煽動對抗，令社會矛盾加劇，選舉制度非改不可。他

強調，中央對維護特區的憲制秩序付上最大責任，調整本港的選舉制度是完全合法，十分必要及

重要。



＊按《基本法》第１０４條要求審核參選人＊



多名議員問及資格審查委員會的實際操作，包括委員有否國籍限制、委任時如何避免利益衝

突、原有的選舉主任會否撤銷等。廖長江關注，中央提倡的愛國者治港標準，是否依循前國家領

導人鄧小平提出的準則，以及針對行政長官的要求會否特別高，以符合權力及責任的相稱性。民

建聯張國鈞促請當局向公眾解釋，愛國者治港是否等同建制派治港，以及日後會否完全排除反對

派參選。

曾國衞重申，具體安排要留待全國人大常委會修改《基本法》附件一及二，本港再依據原則

去調整機制。他說，港澳辦主任夏寶龍已清楚講明中央不是「搞清一色」，任何國家要求愛國者

管治都是天經地義、合理的要求，完全接納參選人有不同的政治取向，認為日後不需要再區分他

們是哪一個派別，只視乎是否誠心愛國愛港。

他又指，政府根據《基本法》第１０４條修改公職人員宣誓安排，已列出一系列正面及負面

清單，確立擁護《基本法》、效忠香港特區的要求，日後新設的資格審查委員會將法定要求，審

視候選人是否符合條件，而針對行政長官、立法會議員及選舉委員會參選人的要求會一致。

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