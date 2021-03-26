《環球布局－塔里克》新興市場債券續看好

《環球布局》環球流動資金狀況極為充裕，中國經濟復甦，環球貿易增加，加上世界各地疫

苗接種前景明朗，最終吸引資金流入新興市場。在此環境下，大部分新興市場的債券息差收窄，

而貨幣估值仍然相對偏低。鑑於市場追求收益，上述利好因素會否在２０２１年繼續推動新興市

場？隨著已發展市場恢復常態，新興市場會否面臨新挑戰？

雖然有言論指央行可能縮減量寬規模，但聯儲局仍致力推行新政策機制，改用平均通脹目標

，而且流動性維持充裕。此外，環球經濟增長及貿易發展蓬勃，帶動新興市場暢旺。隨著中國政

府重新聚焦於穩定金融體系的槓桿，中國信貸周期正在轉變，同時當地經濟需要克服第二波疫情

的影響。因此，預料政府今年將推行支持經濟的財政刺激措施。事實上，財政脈衝

（ｆｉｓｃａｌ ｉｍｐｕｌｓｅ）將領先中國採購經理指數表現，從目前財政脈衝的趨勢反映

，中國採購經理指數可能於年內保持高於５０的水平。儘管如此，中國共產黨建黨１００周年會

議將在今年７月份舉行，其後投資者可能要多加注意信貸脈衝的情況。

亞洲方面，中國及新興市場在年內經濟回穩，可能會惠及個別領域。其中，印度盧比將會是

明顯受惠者。債券方面，中國債券仍然向好。

印度在克服疫情上相當成功。康復人數持續超過新增病例。此外，整體工業活動已接近全面

復甦。服務業活動目前已達到疫前水平約９５％。過去兩季，印度錄得強勁的外國直接投資及股

本流入。與此同時，當地央行一直進行干預，使貨幣匯率保持較低水平。然而，鑑於大量流動資

金在當地經濟循環，印度央行或會放心逐漸減少干預。

印度的中期發展情況更值得注視，其反映經濟前景日益明朗。當地政府已重啟「印度製造」

國家計劃，提供誘因以吸引外國公司在當地投資。印度最新財政預算案的重點是增加基建資本開

支，以及成立一家資產管理公司，接管銀行資產負債表內的不良債務。過去十年，印度投資佔國

內生產總值的比例一直下跌。促進投資及整頓銀行財政狀況，可能將成為推動經濟增長的因素。

眾所周知，中國政府債券與美國國庫債券存在顯著息差。隨著中國經濟率先從疫情危機中復

甦，息差進一步擴大，中國債券孳息率現已重返疫前水平。展望未來，美國經濟復甦步伐開始加

快，兩者息差可能會收窄。然而，隨著中國經濟轉向國內循環，當地或會將利率維持在相對較高

水平，以鼓勵資金流入，從而為經常帳帶來支持。中國的信貸評級達投資級別，人民幣匯率相對

穩定，而且息差收益較高，因此我們有理由繼續看好中國政府債券。若中國經濟增長較預期緩慢

，已作對沖的中國債券亦可作為避險工具。

已發展市場將帶動環球經濟出現更強復甦，加上中國經濟相對穩定，應繼續利好新興市場。

此外，美元對新興市場的影響仍然重要。２０２１年上半年，美元或進一步下跌，但波動性會增

加。相比已發展市場，新興市場的孳息率仍然較高。倘若上述因素於年內繼續發揮利好作用，新

興市場可望繼續為固定收益投資者帶來優秀回報。

《布蘭迪環球投資管理亞洲區行政總裁 塔里克》

