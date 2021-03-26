《與聯共策－鄒建雄》挑選可持續股票策略，先關注三大問題

《與聯共策》２０２０年全球流入可持續股票型基金的資金規模創歷史新高，反映投資者追

捧可持續投資主題。然而，投資者應該如何挑選可持續股票型基金？聯博建議投資者關注以下三

大問題，評估投資組合是否符合責任投資目標。

可持續股票投資策略日益受到投資者青睞。根據晨星的資料，截至２０２０年底，全球開放

式可持續股票基金的資產管理達到１萬億美元。投資者日益重視環境、社會和公司管治問題，加

上新冠疫情期間所得的經驗教訓，突顯可持續投資的緊逼性。

然而，當前挑選可持續股票基金的難度或許遠超以往。根據晨星的資料，全球目前約有

２３００隻可持續股票基金。投資者應該如何辨別不同的投資策略，識別最符合自身負責任投資

理念和投資目標的策略？



＊１﹒您如何定義可持續？＊



對某些人而言，「可持續」是指利用特定標準進行篩選，以找出基準中具備一定可持續特徵

的投資目標。舉例來說，有些人關注董事會女性成員佔比達到５０％的企業；而另一類投資者可

能更專注於改善環境和社會貢獻，關注提供產品和服務、以實現這一目標的公司，並且青睞投資

這類公司的投資組合。

然而，並非每一個可持續投資組合都可以清晰解釋其投資過程如何納入可持續因素。投資者

應尋找能明確、清晰定義可持續投資策略的投資專家，如此才能判定投資是否符合個人的預期。

許多投資專家都視聯合國可持續發展目標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

Ｇｏａｌｓ）為重要指引，但其中涉及的概念包羅萬有，投資者需要一個切實可行的計畫，將可

持續發展目標拆解為可行的投資主題。聯博認為，聯合國可持續發展目標涵蓋許多具前瞻性的投

資機會，有助於投資者發掘投資趨勢。



＊２﹒如何將環境、社會和公司管治（ＥＳＧ）因素納入投資流程？＊



雖然ＥＳＧ似乎已經等同於負責任投資，但這三個英文字母並不能代表一個具體的投資流程

。聯博認為，各大企業均應將ＥＳＧ因素納入核心理念。換言之，在評估一間公司的投資價值時

，ＥＳＧ因素不容忽視。無論是氣候變遷風險、多元化，抑或良好的管治，ＥＳＧ因素均會對公

司的財務回報帶來重大影響，投資者評估公司價值時，應該將ＥＳＧ因素納入相關流程。

許多投資者依賴第三方機構提供的ＥＳＧ評級，以此作為判斷企業可持續性的依據。但聯博

認為，ＥＳＧ評級並不能定義可持續性，亦不能代表負責任投資的影響力。雖然這些評級在可持

續性投資過程中可以發揮重要作用，但亦存在一些不足。例如，ＥＳＧ評級缺乏標準方法，因此

不同機構對公司的評級可能會大相徑庭。信貸評級方面，各大機構發布的評級結果約有９０％的

一致性，但是股票的ＥＳＧ評級結果的相關性卻不到５０％。

另外，由於ＥＳＧ評級均建基於公開資訊，因此評級較高的企業，可能是其公開披露的資訊

合乎標準，而並非ＥＳＧ方面的表現出眾。因此，可持續投資組合須以量化的方式，獨立分析企

業的ＥＳＧ特徵，評估影響每一個投資目標以及持倉的關鍵ＥＳＧ因素，不能純碎依賴第三方機

構的評級。



＊３﹒是否將積極與企業互動納入投資策略的一部分？＊



與公司管理層積極互動是主動型股票投資經理推動變革的重要策略。而參與互動策略因人而

異，部分投資組合經理或會認為，向公司發送郵件、即使未收到回復也是一種互動，但聯博並不

認同這一觀點。聯博認為，互動是為了與管理層建立建設性夥伴關係，以推動各種長期變革。然

而，這不代表我們要與管理團隊稱兄道弟；而是要透過良好互動的關係，抱持相互尊重的態度，

對企業發揮影響力並推動其實現積極的變革，尤其是針對具爭議性的議題。

這樣的過程需要投入大量時間、耐心、與加倍的努力，因此投資者需要理解，真正的改革絕

非一蹴而就。

雖然如此，這種方式往往比對立更能有效地說服公司，以正確的方式邁向更可持續發展的未

來。聯博認為，發揮積極的作用，協助企業進行積極的變革，最終有望助其締造更優異的業績，

並提升長期回報潛力。

投資者不妨以上述三個問題作為思考的起點。明確自身對各個問題的答案，將有助於投資者

在數以千計的股票投資組合之中，篩選出定義清晰、屬性正確，並且有望締造長期回報的可持續

投資策略。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

