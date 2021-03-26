《品中資－羅國森》騰訊（００７００）無懼反壟斷？！

《品中資》股王騰訊（００７００）本周三（２４日）公布２０２０年度業績，全年和去年

第四季都多賺三成，完全符合市場預期。不過，市場焦點不是騰訊業績，而是騰訊的監管風險。

業績記者會上，記者最關心的課題是前一日外媒報道，騰訊管理層跟內地反壟斷監管部門會

面的背景和結果。

雖然騰訊強調，是次會面是常規的，也是騰訊主動提出的，兼且談論內容廣泛，不是集中金

融監管，但市場仍然憂慮監管機構可能要求騰訊成立金融控股公司，變相令到現時騰訊的金融科

技業務要受到傳統銀行業的監管。

另外，美國時間本周三，美國證監會按照去年１２月，前美國總統特朗普簽署的《外資企業

問責法案》發表聲明，正式要求上市公司證明自己不是外國政府實體擁有或控制，並要披露有關

審計安排和受政府影響的信息。

美國此舉旨在將連續３年不遵守美國審計標準的中國公司，從美國交易所中剔除，被指主要

針對中國企業。而美國證監會的聲明，被解讀為加速執行有關的規則。

當晚一眾中概科技股遭到洗倉式的沽售，騰訊旗下在美國上市的騰訊音樂（ＴＭＥ）大跌兩

成八；剛在香港第二上市的百度（０９８８８）、剛完成第二上市招股程序的嗶哩嗶哩

（０９６２６），以及富途（ＦＵＴＵ）、唯品會（ＶＩＰＳ）、拼多多（ＰＤＤ）等熱門中概

股都下跌接近一成；而一眾電動汽車股，包括小鵬汽車（ＸＰＥＶ）、蔚來汽車（ＮＩＯ）和理

想汽車（ＬＩ）等等，股價更大跌一成以上。



＊業績好股價仍跌＊



一時間，在「內外交困」的情況下，投資者無視騰訊完全符合預期的業績，仍然大舉拋售，

昨日（２５日）騰訊股價一度創５８８﹒５元的即市新低（一個月），但很快回升上

６００元平，收市跌２﹒８％，報６０６元，比起２月中所創的７７５﹒５元歷史高位，大約回

落了兩成二。

騰訊２０２０年非國際會計準則計算的每股盈利為１２﹒９３４元人民幣（基本），折合約

１５﹒２港元，往績市盈率大約４０倍。如果今年的盈利能夠上升兩成（去年三成，我已經調低

騰訊今明兩年的增長預測），即大約１８﹒２元，今年的預測市盈率大約３３倍，明年同樣增長

兩成的話，預測市盈率會再回落至大約２８倍水平。

以騰訊的盈利能力和市值計，現價何止不算貴，實在是吸引了。我必須承認，過去兩年，我

是減持了一些騰訊，正如我所說，我是用來買阿里巴巴（０９９８８）。現在回看，這個決定當

然不算英明，因為過去半年，阿里巴巴的股價明顯落後於騰訊。

但我也在本欄指出過，在我的增長組合中，這兩股票都是核心持股，投資期至少５年，甚至

以上；因此，我不介意這些短線的波動。事實上，這兩隻股票我都會考慮在近期增持。

在我翻看騰訊的業績報表時，我有兩點觀察，想跟大家分享一下。首先，現在投資者最擔心

的，就是騰訊這類龍頭科技公司會被指壟斷，但騰訊在業績報告中卻列出微信的威水史，儼然要

觸碰這條「紅線」呢！

「過去１０年，微信由一款即時通信應用演變為一項滿足逾１２億用戶數字需求的服務，每

天超過１﹒２億用戶在朋友圈發表內容，３﹒６億用戶閱讀公眾號文章，４億用戶使用小程序。

小程序及微信支付幫助中小企業及品牌加強與用戶之間的連繫，２０２０年通過小程序產生的交

易額同比增長超過一倍。」

「愈來愈多的微信用戶在朋友圈及聊天中上傳個人視頻，並與朋友分享。我們持續進行產品

創新，用戶現在也可以通過「視頻號」公開分享資訊類視頻。視頻號品牌及企業擴大受眾範圍並

促進交易，其中打通小程序對此的成效尤為明顯。」



＊微信愈來愈「壟斷」？！＊



看到以上的「威水史」，我作為小投資者，一則以喜，一則以憂。喜者是，微信這隻金蛋的

「含金量」仍然充足，正源源不絕地貢獻騰訊的收入！但憂的是，微信似乎已經壟斷了即時通信

的市場，當中很大程度上會影響「輿論」呢！阿里巴巴入股傳媒也惹來揣測，老實說，騰訊在輿

論界的影響力比阿里巴巴，只有過之而無不及呢！

另一邊廂，早前傳出，阿里旗下的淘寶計劃在微信開設小程序，讓客戶可以透過微信支付來

付款，變相送生意給微信，這會不會令騰訊更加壟斷內地的電子支付市場呢？不過，當大家看到

以下的交代時，之前的憂慮應該一掃而空吧！

「我們金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的

金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。」

第二點是，在今年的業績公告中，明顯多了一個細項，是講公司管治的。

「我們建立了嚴謹的風險管理及內部控制體系，恪守最高的企業管治標準。我們亦已訂立反

舞弊及舉報政策，以識別並預防欺詐及貪腐行為。我們相信多元性是有效管治的關鍵，並致力提

高董事會在性別、背景及專業知識方面的多元性。」

當一家公司發展到像騰訊這樣的規模時，良好的管治就變得愈來愈重要，甚至可以說，公司

未來的成敗，很大程度上取決於優良的管治。

早前有報道指，騰訊有些高層捲入貪腐案而遭執法機關拘留。上月初，騰訊也公布，自

２０１９年第四季至今，共查處了６０多宗違法事件，逾１００人被解僱，４０多人涉嫌犯罪被

移送公安機關辦理。

所謂樹大有枯枝，這是無可避免的事，問題是，公司是否有能力去識別「枯枝」和處理「枯

枝」。看到上面的訊息，顯示騰訊已經識別到問題的嚴重性，我希望她真的有能力去處理那些「

枯枝」。當然，這需要時間去證明。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

