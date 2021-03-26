【棉花爭議】中國棉花協會稱國產棉有足夠保障，海瀾之家續飆７％

《經濟通通訊社２６日專訊》中國棉花協會副會長兼秘書長王建紅介紹，中國是世界第二大

棉花生產國，也是最大的棉花消費國。近年來，中國棉花消費量每年穩定在７５０萬噸至８５０

萬噸，佔全球棉花總消費量三分之一。總體看中國棉花供需基本平衡，棉花生產、進口與棉及棉

製品、棉及棉製品服裝進出口在「量」上大致保持平衡關係，國產棉原料有足夠保障。

對於新疆棉爭議席捲全球各大服裝家品品牌，中國棉花協會表示，呼籲國際紡織服裝品牌商

從業界共同利益出發，尊重中國市場和中國消費者，針對關於新疆的無端指責，保持謹慎與克制

。

Ａ場紡織服裝股繼續高漲，其中，雅戈爾（滬：６００１７７）走高４﹒１％，海瀾之家（

滬：６００３９８）飆６﹒６％，森馬服飾（深：００２５６３）升２﹒８％，太平鳥

（滬：６０３８７７）升１﹒８％，朗姿股份（深：００２６１２）漲近４％，星期六

（深：００２２９１）升１﹒６％，際華集團（滬：６０１７１８）升５﹒２％，羅萊生活（深

：００２２９３）揚２﹒２％，

另一邊廂，棉花期貨連續三日重挫，鄭州商品交易所上市的棉花期貨主力合約目前仍挫

３﹒５６％。（ｊｔ）

