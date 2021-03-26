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26/03/2021 08:14

【大國博弈】中國對英國９名人員和４個實體實施制裁

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部宣布，中方決定對惡意傳播謊言和虛假信息的英國
９名人員和４個實體實施制裁，名單包括英國議會外交事務專責委員會主席圖根哈特、英國國會
議員鄧肯．史密斯、奧布萊恩、奧爾頓、勞頓、加尼、肯尼迪、國際律師會人權研究所主任兼御
用大律師肯尼迪、英皇御用大律師尼斯、芬利；以及中國研究小組、保守黨人權委員會、維吾爾
獨立法庭、埃塞克斯園大律師事務所。
　　被制裁人士即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括香港、澳門），凍結其在華財產，
禁止中國公民及機構同其交易。
　　外交部指，英國日前基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口對中國有關個人和實
體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係
。呼籲英方不要在錯誤的道路上越走越遠，否則中方將做出進一步的堅決反應。
　　歐盟周一（２２日）宣布，制裁４名涉侵犯新疆維吾爾人權的新疆生產建設兵團公安局以及
４名中國官員，美國、英國、加拿大隨後亦響應相關制裁。中國於當晚隨即反制，制裁１０名歐
洲議員、學者和４個機構。（ａｃ）

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