【大國博弈】王毅晤土耳其總統和外長，稱要推進「一帶一路」倡議

《經濟通通訊社２６日專訊》正在中東六國訪問的國務委員兼外長王毅，昨日獲土耳其總統

埃爾多安接見。王毅向埃爾多安表示，中方願繼續為土方抗疫提供支持，充分釋放兩國疫苗合作

的正能量。雙方要推進「一帶一路」倡議和「中間走廊」計劃對接，深化５Ｇ、人工智能、大數

據、數字經濟等高新技術領域合作，穩步推進大項目合作，實現互利共贏。

王毅續指，中方將鼓勵更多中國企業進口土耳其的優質產品，加大對土投資。中土都是重要

的新興經濟體，應加強團結協作，深化執政黨交流，共同捍衛中土兩國的發展權利和廣大發展中

國家共同利益。

中國外交部引述埃爾多安表示，他本人公開接種中國新冠疫苗，用實際行動向土民眾和全世

界展示了中國疫苗的安全性和有效性。土方願同中方繼續深化疫苗合作，並探討開展三方疫苗合

作。土方期待加強雙方高層交往，增進彼此互信，用好現有合作機制，推動土「中間走廊」計劃

和「一帶一路」倡議對接，深化互聯互通、基礎設施建設、投資等領域合作，促進雙邊貿易平衡

發展，推動使用本幣結算。



＊王毅：中方支持土方堅持獨立自主政策＊



同日，王毅與土耳其外長查武什奧盧舉行會談。王毅表示，中方支持土方堅持獨立自主政策

，尊重土方根據自身國情選擇的社會制度、經濟模式、發展道路。涉疆問題的實質是反暴恐、反

分裂問題，希望土方在事關中方核心利益和重大關切問題上繼續給予中方理解和支持。

中國外交部引述查武什奧盧指，土方恪守一個中國原則，致力於進一步提升土中戰略合作關

系，不會參與任何反華行動，不允許在土境內出現針對中國的暴恐行為。



＊王毅提出實現中東安全穩定的五點倡議＊



王毅日前接受中東的傳媒訪問時指出，當前，中東地區疫情仍在蔓延，動盪持續難止，熱點

曲折發展，中東又站在何去何從的十字路口。在此背景下，中方願提出關於實現中東安全穩定的

五點倡議：一是倡導相互尊重、二是堅持公平正義、三是實現核不擴散、四是共建集體安全、五

是加快發展合作。（ａｃ）

