【人行操作】人行開展５０億元央行票據互換（ＣＢＳ）操作

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發
行永續債補充資本，今日將開展２０２１年第三期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量繼
續為５０億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率
為０﹒１０％，票面息率維持於２﹒３５％，首期結算日為２０２１年３月２６日，到期日為
２０２１年６月２６日（遇節假日順延）。（ａｃ）
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