【新冠肺炎】民航局再向阿聯酋阿提哈德航空發出熔斷指令

《經濟通通訊社２６日專訊》中國民航局公布，３月２５日，再次向阿聯酋阿提哈德航空公
司ＥＹ８６２航班（阿布扎比至上海）發出熔斷指令，繼續暫停該航班運行２周。
據通報，３月１５日入境的阿聯酋阿提哈德航空公司ＥＹ８６２航班上有６名乘客核酸檢測
呈陽性。自４月５日起，繼續暫停該航班運行２周。（ａｃ）
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