【新冠肺炎】民航局再向阿聯酋阿提哈德航空發出熔斷指令

《經濟通通訊社２６日專訊》中國民航局公布，３月２５日，再次向阿聯酋阿提哈德航空公

司ＥＹ８６２航班（阿布扎比至上海）發出熔斷指令，繼續暫停該航班運行２周。

據通報，３月１５日入境的阿聯酋阿提哈德航空公司ＥＹ８６２航班上有６名乘客核酸檢測

呈陽性。自４月５日起，繼續暫停該航班運行２周。（ａｃ）

