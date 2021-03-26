【加碼調控】銀保監等三部門：防止經營用途貸款違規流入房地產

《經濟通通訊社２６日專訊》中國銀保監會辦公廳、住房和城鄉建設部辦公廳、中國人民銀

行辦公廳發布關於防止經營用途貸款違規流入房地產領域的通知。通知指出，將聯合開展一次經

營用途貸款違規流入房地產問題專項排查，於２０２１年５月３１日前完成排查工作，並加大對

違規問題督促整改和處罰力度。

《通知》指出，重點審查房產交易完成後短期內申請經營用途貸款的融資需求合理性，對抵

押人持有被抵押房產時間低於一年的，審慎確定貸款抵押成數。抵押人持有被抵押房產時間低於

三年的，銀行業金融機構應定期核查貸款使用情況並保存核查記錄。

通知指出，房地產中介機構不得為購房人提供或與其他機構合作提供房抵經營貸等金融產品

的咨詢和服務，不得誘導購房人違規使用經營用途資金；在提供新房、二手房買賣經紀服務時，

應要求購房人書面承諾，購房資金不存在挪用銀行信貸資金等問題。各地住房和城鄉建設部門建

立房地產中介機構和人員違規行為「黑名單」，加大處罰問責力度並定期披露。



＊加強借款人資質核查，加強信貸需求審核＊



銀保監等有關部門負責人就《關於防止經營用途貸款違規流入房地產領域的通知》答記者問

時表示，《通知》要求，加強借款人資質核查。切實加強經營用途貸款「三查」，落實好各項授

信審批要求；加強信貸需求審核。要對經營用途貸款需求進行穿透式、實質性審核，不得因抵押

充足而放鬆對真實貸款需求的審查，不得向資金流水與經營情況明顯不匹配的企業發放經營性貸

款。（ｊｔ）

