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26/03/2021 10:04

【數字人幣】內媒：人行表態數字人民幣將與支付寶、微信支付並存

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地數字人民幣發展如火如荼，市場擔憂數字人民幣普及之時
，將取代現有的支付寶、微信支付等第三方數字支付方式，甚至形成新的壟斷。對此，據內媒報
道，人民銀行已作官方表態：數字人民幣將與支付寶、微信支付並存。
　　事實上，包括數字人民幣在內的數字貨幣是法定貨幣，支付寶、微信支付等則是第三方支付
工具，兩者根本就不在一個維度上，自然也不存在取代與否的問題。目前的支付工具，無論是銀
行卡還是微信、支付寶，都是與銀行賬戶體系綁定的，而銀行開戶是實名制，無法滿足匿名訴求
。數字人民幣則與銀行賬戶鬆耦合，可以在技術上實現小額匿名。同時，數字人民幣還具有降低
交易成本、提高徵信效率、強化支付便利的功效。

＊央行ＡＰＰ統一監管＋各行運營電子錢包模式已浮現＊

　　此前報道稱，數字人民幣測試進程正在提速。目前，工、農、中、建、交、郵儲等六大國有
銀行已經開始推廣數字人民幣貨幣錢包。國有六大行現已在上海開始接受客戶數字人民幣個人錢
包的開通申請。
　　華西證券表示，數字人民幣的發行╱流通方式一直是市場熱議的焦點，從２０２０年８月市
場熱傳的建行數字人民幣ＡＰＰ，到１０月深圳推廣數字人民幣紅包中用的央行數字人民幣官方
ＡＰＰ，分散化或者集中化管理運營的選擇一直沒有落定。而今看來，央行ＡＰＰ統一監管加上
各行運營子錢包的綜合模式已經浮現。（ｗｌ）

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