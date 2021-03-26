【數字人幣】內媒：人行表態數字人民幣將與支付寶、微信支付並存

《經濟通通訊社２６日專訊》內地數字人民幣發展如火如荼，市場擔憂數字人民幣普及之時

，將取代現有的支付寶、微信支付等第三方數字支付方式，甚至形成新的壟斷。對此，據內媒報

道，人民銀行已作官方表態：數字人民幣將與支付寶、微信支付並存。

事實上，包括數字人民幣在內的數字貨幣是法定貨幣，支付寶、微信支付等則是第三方支付

工具，兩者根本就不在一個維度上，自然也不存在取代與否的問題。目前的支付工具，無論是銀

行卡還是微信、支付寶，都是與銀行賬戶體系綁定的，而銀行開戶是實名制，無法滿足匿名訴求

。數字人民幣則與銀行賬戶鬆耦合，可以在技術上實現小額匿名。同時，數字人民幣還具有降低

交易成本、提高徵信效率、強化支付便利的功效。



＊央行ＡＰＰ統一監管＋各行運營電子錢包模式已浮現＊



此前報道稱，數字人民幣測試進程正在提速。目前，工、農、中、建、交、郵儲等六大國有

銀行已經開始推廣數字人民幣貨幣錢包。國有六大行現已在上海開始接受客戶數字人民幣個人錢

包的開通申請。

華西證券表示，數字人民幣的發行╱流通方式一直是市場熱議的焦點，從２０２０年８月市

場熱傳的建行數字人民幣ＡＰＰ，到１０月深圳推廣數字人民幣紅包中用的央行數字人民幣官方

ＡＰＰ，分散化或者集中化管理運營的選擇一直沒有落定。而今看來，央行ＡＰＰ統一監管加上

各行運營子錢包的綜合模式已經浮現。（ｗｌ）

