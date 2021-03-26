《神州縱橫－凌昆》中美關係進硬碰新階段？

《神州縱橫》中美在拜登上任後首次高級官員會面，有何長遠意義尚待觀察，但令人印象最

深的卻是激烈且非預定的「打喝仗」。此乃前所未見的情況，即使在特朗普時期亦未有。



＊美國軟硬實力已無優勢＊



人們常說對話總比對抗好，但這次對話實際上是凸顯了甚或深化了雙方的對抗，對合作則著

墨無多。尤為危險者是關於香港新疆的矛盾，美方強調了在這方面的兩國基本分歧，並指這並非

純為中國內政的事，中方則請美方勿低估其捍衛主權及領土的決心。若這種硬碰情況發展下在中

美不單會有新冷戰，還有可能走向熱戰。此外，中方陳述了兩個之前未見的對雙方關係定位：

（一）美方無資格從實力地位與中國說話。（二）美國不代表世界，無資格高高在上訓示中國。

這確是罕有的強勁底氣表現，暗示美國相對中國無論硬實力或軟實力都已無明顯優勢，中國有資

格與美國平等，交往而不必仰人鼻息。如此定位將不單為中美關係掀開新頁，也將為世界地緣政

局開拓新篇章，阿拉斯加的北極寒冰中傳來了震撼性春雷。據報拜登在與習近平通電時，曾請習

近平勿信美國衰落論。原來美國精英及政客們對中國的偏見及誤解中，便有如下一條：中國認定

美國衰茖，因此正準備取代美國做全球一哥，美國必須奮起力保其地位。中方在會上透出的平等

交往底氣，實是回應了拜登之言：無論美國衰落與否，中美關係將要進入平起平坐的新型態。



＊美國相對衰落無可避免＊



對於「美國衰落論」仍須作科學分析：（一）中國官方從未說過美國衰落，社會上恐美崇美

者，應多於輕視美國者。反而美國及西方精英對美國衰落講得甚多，如甚麼「美國世代」完結等

。（二）相信美國不會絕對衰落：ＧＤＰ會繼續增長，人民收入繼續上升，經濟、科技及社會繼

續發展，但發展速度已經放慢。（三）美國相對衰落則不可避免。這其實並非新事物，多年來美

國在世界上的硬實力比重已不斷下降，這首先來自歐洲及日本的二戰後復興，到近十年來則因新

興陣營特別是中國的冒起而加快。美國不單比重下降，在許多領域連桂冠也不保。如工農產能及

貨物出口量等早被中國超越，按購買力平價計ＰＰＰ也約於２０１５年被中國趕過。美國想借

「唯一超級大國」格局來推行單邊主義及霸權主義的基礎正分崩離析，再難號令天下。美國也有

自知之明，知道獨力難以對抗中國，故拜登甫上台便急急拉攏盟友合作及籌建「自由印太聯盟」

來圍堵中國。對中國來說「十四五」的五年至為關鍵，期間必須全力加快發展及科技創新，盡快

增強實力，同時還要積極備戰。《資深評論員 凌昆》

