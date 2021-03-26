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即市新聞

26/03/2021 10:23

《股林淘金－林家亨》美股調整浪未完，智欣（２１８７）今日上市

　　《股林淘金》美國證券交易委會（ＳＥＣ）通過了上任總統特朗普簽署的《外國公司問責法
》的修正案，若在美上市的公司在連續３年內並不符合美國的審計標準，會將有關公司除牌，並
且要求公司披露與任何政府的隸屬關係，ＳＥＣ聲明並要披露董事會是否有中國官員，市場相信
今次ＳＥＣ矛頭直指中概股，引發美股再度振盪。現時投資者可以考慮投資舊經濟股，尤其建材
股將會步入旺季，廈門市最大的混凝土製造商及供應商智欣集團（０２１８７）將會昨日
（２５日）上市。
　
　　智欣集團主要向建築公司供應用於樓宇及建築項目的產品。憑藉與建築公司就基礎設施、住
宅、商業及工業以及市政等各類樓宇及建築項目合作已逾１３年的經驗，智欣集團已在福建省建
築行業建立良好聲譽。２０１９年，智欣集團的預拌混凝土的產量佔廈門市市場份額約７﹒２％
。於同年，智欣集團以約１０３４０００立方米的產量計於中國商品預拌混凝土市場佔據約
０﹒０４％的市場分額。於２０１９年，福建省及廈門市的預製混凝土構件市場規模以總產量計
分別佔中國整體市場３﹒０％及０﹒５％，以銷售價值計則佔３﹒６％及０﹒５％。２０１９年
的收益為５９０，７９７人民幣千元，較去年同期上升了１５％。期內溢利亦提高了超過５０％
，可以見到未來的盈利能力應會提升。
　
　　美國中概股連續兩日大幅下跌，令其今天上市股價曾經跌至１﹒２４元。筆者認為此水平股
價過分被拋售。可考慮在此水平撈貨，等待接下來下半年建材業旺季的升潮。宜設止蝕價８％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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